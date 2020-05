Compañía Hertz se prepara para declararse en bancarrota

Si fracasa en la reorganización de su deuda y no puede ampliar el periodo de gracia con los pagos atrasados contraídos con sus acreedores, la compañía de alquiler de automóviles Hertz podría declararse en bancarrota en Estados Unidos. Como se sabe la compañía, que acumula una deuda que supera los 15.000 millones de euros, está sufriendo la crisis provocada por el coronavirus, según difundió idealista

Lo cierto es que esta reconocida empresa Hertz se suma a la lista de empresas con grandes dificultades para asumir los costos económicos en plena crisis por la pandemia del coronavirus. La caída del sector turístico y de los negocios en EEUU, uno de los países más afectados por el covid-19, ha dejado a esta compañía de alquiler de automóviles prácticamente sin actividad, ni ingresos.

Con el fin de reestructurar su deuda sin tener que entrar en quiebra, la empresa mantiene conversaciones con algunos acreedores. Aun así, se está preparando para solicitar el concurso de acreedores ante los tribunales de EEUU para mantener la actividad y ganar tiempo para preparar un plan de recuperación de pagos.

Un dato a considerar es que el Gobierno estadounidense ofreció un pan de rescate a las aerolíneas que asciende a 50 billones de dólares, más de 45.000 millones de euros al cambio actual, al que Hertz y otras compañías de transporte no han podido acceder.

We see you go the extra mile for others so we are doing the same for you with a chance to win a one-week rental in a BMW 430i. https://t.co/Jv0BHSL0Kg

.

.

.

*NO PURCH NEC. Ends 3/21/20. Subject to full Official Rules. Void where prohibited by law. Terms apply. pic.twitter.com/ECUm5VW2Nf

— Hertz (@Hertz) February 18, 2020