La policía informó que el hombre que apuntó con un arma a otro comprador en Walmart durante una discusión sobre máscaras fue arrestado, según publicó nbc-2

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, Vincent Bruce Scavetta fue arrestado por asalto agravado con un arma mortal y exhibición impropia de un arma de fuego.

The man who pulled a gun during a verbal altercation in @Walmart Royal Palm Beach has been arrested for Aggravated Assault with a Deadly Weapon and Improper Exhibition of a Firearm.

Welcome to PBC Jail, son. Let this be a lesson. It could have ended badly. pic.twitter.com/Sx13OZ9i4j

