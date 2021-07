Con el huracán Elsa proyectado en las cercanías de Florida en los próximos días, es importante comenzar a prepararse.

Las autoridades de Miami recomiendan lo siguiente: Asegúrese de tener suministros básicos como agua, alimentos enlatados, baterías y un kit de primeros auxilios, según Twitter.

With Hurricane #Elsa projected to be Florida’s general vicinity in the coming days, it’s important to begin preparing. Make sure to have basic supplies such as water, canned food, batteries & a first aid kit. pic.twitter.com/mChBGjAR2j

Una de las primeras medidas es consultar a las autoridades de protección civil para saber si se encuentra en una zona de peligro.

Luego de esto, las personas deben proteger las ventanas y puertas, así como asegurar puertas exteriores y toldos.

New Tropical Storm Elsa has set a record as the earliest-forming 5th named storm of the Atlantic hurricane season. South Florida & the Keys are in the cone of concern but it’s too early to say whether we will have a significant impact. For now the chance of tropical storm winds.. pic.twitter.com/EyUrHi720Q

— John Morales (@JohnMoralesNBC6) July 1, 2021