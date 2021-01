El Congreso de los Estados Unidos aprobó un segundo cheque de ayuda por $600 y con la herramienta ‘Get My Payment’ puedes hercele seguimiento a tu cheque.

Para que los estadounidenses elegibles que aún no lo hayan recibido sepan cuándo esperarlo, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) relanzó este lunes su herramienta en línea que permite verificar el estado de los pagos de impacto económico, reportó Yahoo.

La agencia federal advirtió que es posible que la herramienta, llamada Get My Payment (Obtener mi pago), genere retrasos durante los primeros días debido a la alta demanda de visitas. Está disponible en español y en inglés.

El IRS también instó a los estadounidenses a usar la herramienta en línea, en lugar de llamar por teléfono a sus sucursales, a los bancos o a los agentes que preparan declaraciones de impuestos.

Los pagos directos de hasta 600 dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos dentro de la legislación de estímulo económico de 900,000 millones por la pandemia de COVID-19 comenzaron a llegar a los estadounidenses elegibles el pasado 30 de diciembre en la noche, en forma de depósito bancario.

Get My Payment

Según el Departamento del Tesoro, el 31 de diciembre comenzaron a enviarse cheques de papel a los contribuyentes que no tienen su información de banco registrada con el IRS.

La agencia dijo que otros recibirán el pago único a través del correo postal, en tarjetas prepagadas, por lo que se recomienda a las personas elegibles revisar el correo con cautela para que no las desechen por error.

Los pagos continuarán procesándose durante todo enero. A finales de diciembre, una propuesta de Trump apoyada por los principales líderes demócratas de elevar los pagos directos de 600 dólares a 2,000 encontró resistencia en el Senado.

Los datos de la herramienta en línea Get My Payment son actualizados diariamente, durante la noche. Por esa razón, no es necesario consultar el estatus del pago más de una vez al día, dijo el IRS.

Para conocer el estado de su pago, necesitará ingresar en el sitio web solo tres datos: su número de seguro social, su fecha de nacimiento y su dirección.

Cuando los haya ingresado, podrá ver el estado del primer pago de estímulo por 1,200 dólares aprobado por el Congreso en marzo, así como el del segundo.