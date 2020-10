El régimen de Nicolás Maduro podría terminar por importar gas doméstico: de una capacidad instalada de procesamiento diario de 200.000 barriles, en el país solo se producen 16.000, lo que alcanza para cubrir solo 8% de la demanda interna.

«En el país no hay gas. Así como el gobierno ha importado gasolina, debe hacer una importación masiva de gas porque no hay. La gente está viviendo una tragedia con el tema del gas”, afirmó Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, en una entrevista con El Nacional.

Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló el pasado lunes 19 de octubre que se registraron más de 60 protestas en 19 estados. Una de las razones principales que llevó a los ciudadanos a las calles fueron los servicios públicos, incluidas las irregularidades en los servicios de gas doméstico.

Un número importante de venezolanos cocina a leña, sobre todo en el interior del país. Sin importar el confinamiento por la pandemia de COVID-19, los afectados exigen la restitución del servicio. Algunos reportes señalan que hay familias que pasan más de un mes con los cilindros vacíos.

«El problema energético de Venezuela es grave, crítico, catastrófico. Tiene a la gente en la miseria, pasando necesidad. En medio de las confrontaciones políticas es el pueblo el que paga las consecuencias. No tiene gasolina, no tiene gas, no tiene agua, no tiene electricidad. Hicieron trizas la vida de los venezolanos», expresó el citado dirigente sindical.

Solo el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui actualmente está procesando gas licuado de petróleo. La mezcla proviene de las plantas Jusepín y de Santa Bárbara, en Monagas; y de San Joaquín, en el municipio Anaco de Anzoátegui.

El sindicalista expuso que aproximadamente 1 de cada 10 venezolanos que hacen colas en el país por gas doméstico puede reabastecerse.

