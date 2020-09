Con el distanciamiento social y las normas de protección en mente comienzan a aparecer por la ciudad fantasmas y duendes que nos recuerdan que el Halloween ha llegado.

Ahora que el sur de Florida ahora en la fase 2 de reapertura y las tasas de positividad de COVID que continúan, bajando llega algo de la diversión de Halloween para jóvenes y adultos.

Como reporta CBSMiami la novedad de este año son las primeras atracciones drive-thru de Halloween en el sur de la Florida para asustarse en la comodidad y seguridad de su propio vehículo.

Aunque se han cancelado muchos eventos debido a la pandemia de coronavirus , se han organizado otros con muchos protocolos de seguridad para la protección de los asistentes.

Esta es la lista de algunos de los eventos de Halloween programados en la ciudad según CBSMiami .

Para toda la familia:

Botes a pedales, paseos en tractores, carreras de karts, paseos en pony, parque infantil, casa de rebote, bosque de espantapájaros y laberinto de heno. Todas las actividades se realizan con una visita guiada ( solo con cita previa) .

Lugar: Pinto’s Farm en Redland Citrus Orchards: 14890 SW 216 Street, Miami, FL 33170

Fines de semana de octubre. Costo: $ 27.99 para todas las edades, menores de 2 años GRATIS, incluye atracciones y actividades ilimitadas.

$ 27.99 para todas las edades, menores de 2 años GRATIS, incluye atracciones y actividades ilimitadas. Debe llamar para reservar su recorrido. (305) 878-4662

Calabazas, paseos en pony, granja de mascotas, kits de espantapájaros y decoración de cosecha. Además, excelentes fotografías entre las decoraciones de otoño.

Lugar: The Little Farm en 13401 SW 224 Street, Goulds, Florida 33170.

12 de octubre – 27 de octubre, sábados y domingos Horario: 10:00 am a 4:00 pm.

10:00 am a 4:00 pm. Costo: $ 10 por persona.

$ 10 por persona. Todas las visitas son solo con cita previa. El número de personas en las instalaciones se limitará a 150, por orden de llegada.

El primer Drive-Thru Pumpkin Patch de Miami que incluye un callejón Trick-or-Treat, muchas bolsas de regalos y oportunidades para tomar fotografías. Es una aventura no tan espeluznante guiada por radio que lleva a todos en el vehículo a un viaje interactivo de Halloween.

Lugar: Tamiami Park en 11201 SW 24th St. Miami; ingrese por Coral Way y 114 th .

3 de octubre – 31 de octubre, sábados y domingos Horario: Mediodía – 7:00 pm

Mediodía – 7:00 pm Costo: $ 45 por COCHE, los descuentos por reserva anticipada son de $ 29. Todos los boletos disponibles en línea.

Otros eventos anuales de Halloween para los niños aún están por determinarse, incluidos Zoo Miami’s Zoo Boo, Monster Splash en el Miami Seaquarium, Spooky Science Monster Mash en Frost Museum, Pinecrest Garden’s Howl-O-Ween, Halloween en Lincoln Road y City of South Miami Safe Streets Halloween Trick or Treating.

Halloween más aterrador

Para las personas mayores o simplemente valientes de corazón, también está la primera atracción embrujada del sur de Florida.

De describe como una atracción totalmente inmersiva en la que te conviertes en el protagonista de una película de terror que se desarrolla a tu alrededor en tiempo real.

Monstruos, fantasmas, zombies y criaturas de la noche intentarán asustarte mientras te sientas en tu coche y conduces por 7 casas embrujadas temáticas diferentes.

El tiempo de la atracción es de unos 35 minutos. No hay contacto físico.

Este evento no se recomienda para niños pequeños. Si desea bajar las ventanas, debe usar una máscara.

Lugar: Parque Regional Miramar en 16801 Miramar Parkway, Miramar, FL 33027

1 de octubre – 31 de octubre, de jueves a domingo Hora: 7:00 pm – 11:00 pm

7:00 pm – 11:00 pm Costo: $ 38.99 – $ 68.99 por COCHE y tarifas grupales disponibles. Los boletos deben comprarse con anticipación y en línea.

Hay siete casas embrujadas temáticas diferentes: Alice in Horrorland, Christmas Nightmare, Creepy Carnival, Zombie Apocalypse, Farm of Horrors, Asylum of Darkness y Scream’s Cemetery.

Es considerado el refugio más escalofriante y aterrador de Miami. Prepárese para una noche que deseará poder olvidar mientras experimenta la parálisis del sueño en una noche de pesadillas. Desde historias de terror de la vida real hasta lo sobrenatural, hay algo que asustará a cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para visitarlo.

Hay demonios, caníbales, payasos y brujas y eso es solo el comienzo. Los protocolos de seguridad mejorados requieren que se usen máscaras en todo momento, se tomará la temperatura en la entrada, el distanciamiento social es obligatorio, no hay contacto físico con el personal y no se permiten carteras ni mochilas.

Lugar: Curtiss Mansion 500 Deer Run Miami Springs, FL 33166

: 3 de octubre – 31 de octubre, principalmente fines de semana Horario: 7:00 pm – 11:00 pm

7:00 pm – 11:00 pm Costo: $15 – $ 25. Debe comprarse por adelantado y en línea . Entradas limitadas por franja horaria para evitar grandes aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social.

Es un crucero de 3 horas en el megayate SeaFair de 4 pisos y $ 40 millones de dólares, que cuenta con 2 niveles de música, barra libre premium de 4 horas y un espacioso SKY Deck para brindarle vistas increíbles de Miami. Mejoras disponibles. Esta fiesta es para personas mayores de 21 y debes usar una máscara en estricta conformidad con las pautas de COVID-19.

Lugar: 100 Chopin Plaza en el centro de Miami.

sábado 31 de octubre Horario: 7:00 pm (El registro comienza a las 630 pm con exenciones de COVID y controles de temperatura). Crucero de 7:45 pm a 10:45 pm. Desembarque 11:00 pm

7:00 pm (El registro comienza a las 630 pm con exenciones de COVID y controles de temperatura). Crucero de 7:45 pm a 10:45 pm. Desembarque 11:00 pm Costo: $ 149 – $ 3,495

