El alcalde Francis Suárez disfrutó de la celebración por el 125 aniversario de la ciudad de Miami, bailando al mejor ritmo de la música latina.

En un video que compartió en su Instagram, Suárez aparece bailando y riendo al lado de los residentes de la Ciudad Mágica.

“Estoy muy agradecido por esta increíble comunidad. ¡Gracias por acompañarnos en la celebración de ayer que conmemora el 125 aniversario de la ciudad de Miami y gracias por acompañarnos para destacar a algunos miamenses increíbles! ¡Salud por otros 125 años!”, escribió en redes sociales.

Miami fue fundada hace exactamente 125 años este miércoles 28 de julio de 1896.

Para celebrar el aniversario, la ciudad organizó un festival de comida, cultura e innovación de una semana de duración.

Los eventos se llevan a cabo del 26 al 31 de julio. Algunos son gratuitos y otros con boleto, pero todo el público está invitado a asistir.

La celebración en la que estuvo presente Suárez, acompañado de otras autoridades de la ciudad, se realizó el miércoles en el Museo de Arte Pérez.

