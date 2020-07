El condado de Broward ha instituido un toque de queda a las 11 p.m. que comienza esta noche, y las reuniones en casas privadas están ahora limitadas a 10 personas. Estas son algunas de las últimas medidas para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, ya que los líderes del condado tratan de evitar tener que cerrar los negocios por completo.

El toque de queda estará en vigor desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m. a partir del viernes y hasta por lo menos el 1 de agosto. Las excepciones al toque de queda incluyen: policía en servicio activo, bomberos, personal de primeros auxilios, medios de comunicación, conductores de reparto o transporte, empleados del gobierno, personas que buscan atención médica de emergencia y personal médico, de atención sanitaria y de servicios públicos.

También se permite a las personas viajar hacia y desde su lugar de trabajo, regresar a sus hogares después de un viaje comercial y pasear a sus mascotas a menos de 250 pies de su residencia.

No se permite que funcionen los alquileres de vacaciones a menos que sean gestionados activamente en el lugar por los propietarios, en virtud del nuevo orden.

Los restaurantes no podrán servir comida o bebidas en el mostrador de un bar.

Y la gente debe usar cubiertas faciales en todo momento mientras visitan un gimnasio o centro de fitness, incluso mientras hacen ejercicio.

“Estoy implorando al público que asuma su responsabilidad – responsabilidad personal”, dijo el alcalde Dale Holness en una conferencia de prensa por la tarde discutiendo la orden, que fue firmada por la administradora del condado Bertha Henry.

This protestor was just arrested inside the Broward County Government Center for trespassing. He was ranting about the new emergency order violating his 4th amendment right.@WPLGLocal10 pic.twitter.com/8CjESiymkZ

— Ian Margol (@IanMargolWPLG) July 17, 2020