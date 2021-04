El condado de Miami-Dade sigue dando pasos agigantados, para que más personas se puedan vacunar, contra el Covid-19.

En tal sentido la alcaldesa de la localidad, Daniella Lavine Cava, indicó este lunes que las personas menores de 18 años ya son elegibles para recibir sus dosis.

“Las personas de 18 años o más que vivan en Florida de podrán vacunar contra el COVID-19 como se describe en la Orden Ejecutiva del Gobernador”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, en un comunicado.

It’s official: all adults 18 and older are now eligible to receive the COVID-19 vaccine. (16 & 17 year olds can also receive the Pfizer vaccine accompanied by a parent/guardian.) Don’t wait a moment longer – find an available location and go get the shot.https://t.co/dzvw6NxJma

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 5, 2021