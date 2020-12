Distintas organizaciones civiles han criticado este miércoles la decisión del condado de Hudson, en Nueva Jersey de renovar por hasta diez años más el acuerdo que mantienen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la detención de inmigrantes indocumentados, reportó surflorida

En un comunicado, la asociación de Nueva Jersey Alianza para la Justicia del Inmigrante destacó que “esta votación es una traición total a nuestra comunidad” aseguróen un comunicado en el que aseguró que el consejo que acordó la renovación “continúa una larga tradición de beneficiarse de las personas negras y morenas, eligiendo los beneficios económicos por encima de la dignidad humana“

La organización denunció que la decisión del consejo municipal se tomó en una reunión que se anunció con dos días de antelación y en la que hasta 200 personas asistieron para expresar su oposición.

La votación se produjo, después de que durante 10 horas, numerosos activistas e inmigrantes compartieran sus experiencias y posiciones respecto a este acuerdo.

La ONG agregó que “la insensible indiferencia de los representantes por las preocupaciones públicas demuestra cuán desconectados están de las necesidades de los inmigrantes y que no están en condiciones de servir en un condado que literalmente es sostenido por esa misma comunidad”.

La asociación subrayó que tras la renovación del acuerdo, los representantes del condado “han elegido colaborar con ICE en su continua transferencia, detención y deportación de vecinos, miembros de familia y personas queridas”.

La nota concluye con lo siguiente: “Continuaremos luchando por el fin de un sistema de inmigración injusto e inhumano, exigiendo que se eliminen los acuerdos de detención en Nueva Jersey y en todo el país”

As Congress negotiations approach their December 11 deadline, it's time for our representatives to make the decision to proactively defund ICE and CBP.

Make your voice heard this week and demand to #DefundHate!

Learn how at: https://t.co/gl2NDZa9SL pic.twitter.com/mSAMAjPCaF

— Make the Road NY 🦋 (@MaketheRoadNY) December 2, 2020