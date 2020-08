En un esfuerzo por ayudar a frenar la avalancha de posibles desalojos debido a la pandemia, la Junta de Comisionados del Condado de Orange creó el Programa de Desvío de Desalojos COVID-19 del Condado de Orange.

Por redacción MiamiDiario

El programa de $20 millones está financiado por los fondos de la Ley Federal CARES asignados localmente y la Ley CARES de Vivienda de Florida – Fondos de Ayuda para el Coronavirus, reportó OCFL.

El programa basado en los ingresos ayuda a los inquilinos más vulnerables del Condado de Orange que están en peligro inminente de desalojo debido al COVID-19 y brinda al dueño de la propiedad una alternativa al desalojo.

Este no es un programa de asistencia para el alquiler. El programa proporciona hasta $ 4,000 en alquileres vencidos para propietarios e inquilinos que cumplen con los criterios de elegibilidad.

Este programa es una asociación con la Asociación de Abogados del Condado de Orange , los Servicios Legales Comunitarios de Mid-Florida y otras agencias locales de asistencia legal sin fines de lucro.

La Asociación de Abogados del Condado de Orange administrará el programa y procesará todas las solicitudes.

El Gobierno del Condado de Orange proporcionará la revisión final de las solicitudes y el Contralor del Condado de Orange proporcionará el pago directamente a los propietarios.

El formulario de preselección para inquilinos elegibles, así como las solicitudes completas para propietarios, estarán disponibles en esta página a partir del 25 de agosto de 2020.

El inquilino o propietario puede iniciar el proceso de solicitud; sin embargo, ambos deben estar de acuerdo en participar.

Si no es elegible para el programa, le recomendamos que se comunique con Heart of Florida United Way 2-1-1 para obtener una lista de los programas locales disponibles para ayudar a los residentes.

