Estados Unidos es uno de los países con más personas vacunadas contra el COVID-19 en el mundo. Sin embargo, durante las últimas semanas se han registrado nuevos brotes del nuevo coronavirus en la población estadounidense, especialmente en el Área Metropolitana de Miami. Hasta la fecha, se han reportado 34,256,300 casos del virus en todo el país, y ese número crece cada día.

En el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, ubicada en Florida, hasta la fecha se han reportado un total de 955,738 casos de COVID-19. Ajustado por población, se han reportado 15,743 infecciones por cada 100,000 personas en el área, por encima de la tasa nacional de 10,471 casos por 100,000 personas.

La tasa de infección por COVID-19 per cápita superior al promedio en Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach está siendo impulsada por una alta concentración del virus en un área en particular, informó Wall St.

El área metropolitana más amplia de Miami comprende tres condados o equivalentes de condados, que pueden incluir ciudades independientes, y de ellos, el condado de Miami-Dade tiene la mayor cantidad de casos de COVID-19 per cápita. Hasta ahora, ha habido un total de 533,821 infecciones en esta zona, o 19,658 por cada 100,000 personas.

El condado de Miami-Dade no solo tiene la mayor cantidad de infecciones por COVID-19 per cápita en el área de Miami, sino que también tiene más muertes atribuibles al virus per cápita que el área metropolitana en su conjunto. Ha habido un total de 238 muertes por coronavirus por cada 100,000 personas en comparación con 205 muertes por COVID-19 por cada 100,000 en toda el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach.

