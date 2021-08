Un conductor que ocasionó un accidente el pasado martes, en la autopista I-95 es acusado de homicidio, debido a la muerte del chofer al cual impactó.

Irwin Rockwell de 38 años de edad conducía el martes la madruga en dirección norte de la I-95 cerca del intercambio Golden Glades cuando se estrelló de frente contra un Subaru Outback 2019.

El choque ocasionó que el automóvil que impactó el conductor cayera en picada y se estrellara contra un área boscosa, lo que produjo el incendio.

Larry Cherry, un oficial de transito vio como el conductor impactó con el auto, que cayó 85 pies, equivalente a ocho pisos.

“El auto estaba en llamas todo el tiempo, toda la parte superior del auto estaba en llamas”, dijo Cherry.

El oficial indicó que fue hasta el carro en llamas y pudo rescatar a una de las personas, que estaba en el vehículo que se estaba consumiendo por las llamas.

“Dije ‘Hola, hay alguien ahí’ y vi que el asiento trasero tenía una cortina en la ventana, y vi que la cortina comenzaba a parpadear, así que pensé que había alguien allí, así que cuando abrí el asiento trasero (puerta) vio caballeros dentro del auto como si lo hubieran lanzado al asiento trasero “, agregó.

La persona que pudo salvar Cherry, se llama Ed Williams González Ayala, quien fue colocado en un puesto de salvamento.

Pero luego Cherry se percató que el conductor continuaba en el automóvil, pero ya era demasiado tarde, porque la llama se lo había consumido.

