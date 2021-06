Este martes un conductor generó un gran caos, al chocar con dos vehículo y luego suicidarse, en una calle de Miami-Dade

La policía de la localidad indicó que el hecho ocurrió avenida 22 y la calle 46, aproximadamente a las 6:00 am.

Ángel Rodríguez, detective de la policía de Miami-Dade, informó que el conductor que causó la colisión saltó de su auto, salió corriendo y se disparó a una corta distancia.

Los funcionarios del Miami-Dade Fire Rescue acudieron al sitio, para realizar las labores del rescate, y encontraron al chofer sin vida.

Los rescatistas indicaron, que las personas que estaban en los vehículos que estaban chocados, fueron atendidas y enviadas a los hospitales más cercanos para hacerles una revisión más exhaustiva.

