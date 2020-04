Conductor de bus es arrestado por golpear a pasajero que se quita la mascarilla dentro del vehículo

Un conductor de autobús de Florida fue encarcelado después de que los agentes dijeran que persiguió a un pasajero por la calle y le lanzó un poste de metal porque el hombre se había quitado la máscara dentro del ómnibus.

La Oficina del Sheriff del condado de Monroe dijo que el hombre de 21 años abordó el autobús que conducía Denys Santos en Key Largo el pasado miércoles por la noche, se sentó y se quitó la máscara para hablar por teléfono.

Pero cuando salía del vehículo Santos usó un poste de metal para tocar un letrero que decía que las máscaras son obligatorias en el autobús. Después de una breve discusión, el hombre alega que dejó el autobús y se iba cuando Santos comenzó a perseguirlo y a golpearlo con el poste.

#NEW @NBC6 A Miami Dade transit driver was arrested for assault Wednesday night after swinging a metal rod at a rider after an argument over proper #COVID19 face mask use on the bus, according to the Monroe County Sheriff's Office. pic.twitter.com/Ton9obKzKH

— Carlos Suarez (@CarlosNBC6) April 30, 2020