Cinco personas resultaron heridas después de que, según la policía, un conductor que tuvo una emergencia médica se estrelló contra el comedor de un restaurante en Miami con dos niños a bordo, enviando al conductor y a tres mujeres al hospital.

Unidades de la Policía y del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Miami acudieron al lugar del accidente en Don Camarón Seafood Grill & Market, cerca de la Quinta Calle del Noroeste y la 37ª Avenida, el viernes por la noche, reportó WSVN.

Alrededor de las 6:30 p.m., dijeron los investigadores, el conductor entró en un estacionamiento lateral del Casino Miami y chocó con un vehículo estacionado. El automovilista terminó entonces en el estacionamiento de Don Camarón antes de estrellarse contra la fachada del negocio.

La comensal Isa Céspedes dijo que el sonido que hizo el coche fue ensordecedor.

“Pensé que era una bomba o una explosión, porque acabamos de ver el humo, y los cristales salieron volando”, dijo.

La clienta dijo que ella y su marido, Julio Céspedes, estaban cenando a pocos metros de donde el sedán de cuatro puertas se estrelló contra el edificio.

Julio dijo que agarró a Isa y la puso a salvo antes de volver a entrar a ayudar.

“Saqué a las dos primeras señoras del bar. Estaban sangrando y gritando”, dijo. “No me relajé hasta que vi a un niño pequeño llorando: ‘Mi padre ha tenido un ataque al corazón’, y entonces vi el coche”.

Las autoridades dijeron que el conductor del coche estaba atrapado dentro del vehículo. Los equipos pudieron sacar al conductor y a los niños.

Los socorristas atendieron a los niños en el lugar de los hechos, pero no resultaron heridos de gravedad.

Julio dijo que él y otras personas ayudaron a liberar a una mujer que estaba clavada en una pared.

“Estaba sangrando por la boca, así que empecé a pedir a la gente que me ayudara a salir mientras me ponía de espaldas a la pared y empujaba el contador, y la sacamos”, dijo. “En ese momento, ella no estaba muy bien. Pensé que estaba muerta. Tenía muy mal aspecto”.

