Los conductores de Florida no se pueden sentir satisfechos de ser catalogados como los más rudos de Estados Unidos, esto según la investigación hecha por el editor financiero Bankrate.com

Bankrate.com, indicó que hizo la evaluación a través de cinco ítems los cuáles fueron: la rudeza en la conducción, la rudeza general y la mala conducción.

“ Al sumar el rango de cada estado en estos cinco estudios, asignamos un valor numérico y Florida ocupó el puesto número tres “, indicó la empresa, este viernes a través de su página web.

Según el estudio hecho por Bankrate,com Florida no ofrecer el entorno más hospitalario para los conductores, ya que ocupa el segundo lugar en la nación con la prima anual promedio más cara para el seguro de automóvil con $ 2,364 para el seguro de cobertura total.

“El estado del sol se ubicó en la otra encuesta que analizamos para los conductores más rudos y apareció en la mitad superior de las clasificaciones para los estados más rudos. Combine eso con una aparición cerca de la parte superior de la lista en ambos estudios que analizamos para la peor conducción, y parece que los conductores de Florida pueden ser menos educados “.

