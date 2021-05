Durante los días del 4 y 5 de junio Miami será la sede de la conferencia “Bitcoin 2021, luego que fuera cancelada en el 2020. Este evento se pronostica con gran cantidad de asistentes después de la declaración de la pandemia por COVID-19.

La conferencia se realizará en medio una polémica alrededor del Bitcoin que lo ha mantenido en boca de todos por una razón u otra.

En las últimas semanas, el estado de ánimo de la comunidad de Bitcoin cambió y esto se debe al reciente colapso de las criptomonedas. Sin embargo, esto no impedirá recopilar y explorar las últimas ideas y desarrollos que la comunidad de la moneda digital tiene para ofrecer. La conferencia “Bitcoin 2021” comienza en menos de 10 días.

La conferencia agregó a Floyd Mayweather como orador y también anunció al ex congresista y ex candidato presidencial Ron Paul, aún se desconoce el tema del que hablará, pero el tweet promete, “¡un mensaje importante de que necesitamos libertad monetaria! “.

Introducing the First Edition 🐳Golden Whale Pass🐳 with #ForeverWhale Liquid NFT powered by @NFT_glee

🐋 Lifetime Whale Pass for NFT holder (+1)

🐋 5 Celebrity Suite Tickets to Mayweather vs. Logan Paul Fight

🐋 VIP Concierge Service Access

🐋 Additional Perks (for life) pic.twitter.com/pKGApPivLh

— Bitcoin 2021 (@TheBitcoinConf) May 21, 2021