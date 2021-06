La Copa América 2021 se jugará en Brasil, y se estima que los partidos comiencen a partir del 13 de junio, según confirmó este martes el ministro de Gobierno de ese país, Luiz Eduardo Ramos.

Ramos indicó que se jugarán sin público en Mato Grosso, Río de Janeiro, Brasilia y Goiás.

“Confirmada la Copa América en Brasil. ¡Venció la coherencia! La bandera de Brasil que alberga los partidos de la Libertadores, Sudamericana, sin hablar de los campeonatos regionales y brasileños, no podría dar la espalda a un campeonato tradicional como este”, escribió el ministro en Twitter.

Por los momentos, Ramos confirmó cuatro sedes, sin embargo, el Jair Bolsonaro, dijo en un acto que el país baraja cinco sedes, aunque no reveló el nombre del quinto estado.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021