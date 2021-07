La policía de Miami Dade informó que la demolición de Champlain Towers South se llevará a cabo esta noche entre las 10:00 p.m. y a las 3:00 a.m. (hora de Miami)

La policía insta a los residentes que viven en la zona, entre 86th St y 89th St y Abbott Ave y la costa, a permanecer en el interior de manera efectiva de inmediato.

Del mismo modo, la policía por redes sociales señaló que el polvo es un subproducto inevitable de todo tipo de demoliciones. Las autoridades indican que como medida de precaución, los residentes deben cerrar todas las ventanas, puertas y tomas de aire, cubrir cualquier otra abertura que pueda permitir que el polvo ingrese a su apartamento, casa o edificio, y encender el aire acondicionado para que vuelva a circular.

Dust is an unpreventable byproduct of all types of demolition. As a precautionary measure, we recommend you close all windows, doors and air intakes, cover any other openings that might allow dust to enter your apartment, house or building, and turn your A/C on re-circulate.

