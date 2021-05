Los bombardeos en la franja de Gaza por parte del ejército israelí no cesaron este domingo, generando caos y desolación.

Las autoridades israelí indicaron que durante la madrugada del domingo bombardearon la casa del líder de Hamas, Yahya Sinwar.

Esto fue una respuesta al ataque que perpetró el grupo islámico hacía Israel, en el que lanzaron más de 100 misiles.

El ataque israelí habría dejado 33 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Luego del incesante bombardeo en Gaza, los equipos de defensa civil y médicos palestinos empezaron con la operación de rescates de sobrevivientes y cadáveres.

Durante las labores cinco niño fueron rescatados debajo de los escombros que quedaron, luego que cayeran los misiles israelí.

Las escenas de la operación son de dantescas, debido a que se ve personas ensangrentadas y llorando, entre la conmoción y el horror.

