María Elvira Salazar, congresista electa por Florida, informó el jueves que dio positivo por coronavirus y que no podrá asistir a la ceremonia de juramentación del Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos el domingo, reportó miamimundo

A través de Twitter, Salazar, republicana, dijo que fue ingresada en un hospital local con arritmia cardíaca, comúnmente conocida como latido cardíaco irregular, el 23 de diciembre, antes de que le hicieran la prueba de Covid-19. Esa prueba dio positivo

Salazar publicó lo siguiente: «Me disculpan que no he podido comunicarme a través de mis redes sociales, pero me infecté con el COVID. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día. Espero comenzar a trabajar para mi comunidad, una vez que sea médicamente permitido».

Salazar, quien derrotó a la representante demócrata Donna Shalala en noviembre, salió del hospital y comenzó su proceso de cuarentena en casa una vez que estuvo en «condición estable», dijo.

«Estoy increíblemente agradecida con los incansables trabajadores médicos de primera línea en nuestra comunidad, que ayudan a tantas personas a combatir la pandemia. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día. Espero comenzar a trabajar para mi comunidad una vez es médicamente permisible», expresó Salazar.

El diagnóstico de Salazar se produce cuando diciembre se marcan récords como el mes más mortífero desde que comenzó la pandemia en EE.UU.

