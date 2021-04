Las trabajadoras de la oficina del congresista republicano por Florida Matt Gaetz publicaron este jueves una declaración en la que defienden la integridad de su jefe.

“Estoy hecho para la batalla y no voy a huir. Las calumnias contra mí van desde distorsiones de mi vida privada hasta absurdas teorías de conspiración”, afirmó Gaetz.

Aseguró que no se va a dejar chantajear por una prensa mentirosa, ni tampoco voy a ser extorsionado”.

Gaetz compareció esta tarde en el Hotel Trump National en Doral, durante el Foro “Mujeres por America Primero”, como parte del evento “Salvar a America”.

En esta actividad participan seguidores del expresidente Trump que apoyan su posible candidatura para 2024.

La verdad prevalecerá”, dijo Gaetz.

El congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, está siendo investigado para determinar si le pagó a una joven de 17 años por viajar con él y tener relaciones sexuales.

El niega las acusaciones y afirma que es víctima por no pagar 25 millones de dólares a una organización criminal para mantener su nombre intacto.

Rep. @mattgaetz is Florida's most effective critic of the Washington war machine.

They were always going to try to destroy him, which is why I'm proud to stand with him. https://t.co/NBVvvPd55K

— Tho Bishop (@ThoBishop) April 10, 2021