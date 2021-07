Luego de estar encerrado por casi 20 días en su casa, este viernes las cámaras captaron al peleador irlandés de las Artes Marciales, Connor McGregor.

El luchador que se fracturó el tobillo izquierdo en el combate del UFC 264, ante el norteamericano Dustin Porier estaba acompañado en el centro de atracción por sus hijos y varios amigos.

McGregor sorprendió a muchos cuando ingresó en muletas al Universal Studio, los policía del lugar tuvieron que controlar a las personas que querían tomarse una foto, con el luchador.

McGregor se subió a las atracciones

Pero la visita del ex campeón peso pluma de la UFC, no solamente fue para llevar a sus hijos a que disfrutaran de un rato de esparcimiento si no que aprovechó para subirse en algunas atracciones.

Muchos se sorprendieron ver con la facilidad que se movía el peleador, por Universal Studio con sus muletas, debido a lo reciente de su lesión y la gravedad que fue.

The Champ @TheNotoriousMMA enjoying himself at Universal Studios Hollywood 🤞🏽 pic.twitter.com/SHjpIEOl2u — PirateJohnBoy (@JohnBoyCOOL) July 31, 2021

Nuevamente en la polémica

Connor McGregor no solamente se caracteriza por ser un peleador fuerte en el octágono, si no también controversial fuera de él y en las redes sociales.

Este martes tuvo un impase con uno de sus archirrivales, como lo es el ruso Khabib Nurmagomedov.

Nurmagomedov había escrito luego de la victoria de Porier lo siguiente: “El bien siempre vence al mal, muy feliz por Dustin Poirier”.

Inmediatamente ‘The Notorious’, le respondió con un mensaje refiriéndose a su padre y al hecho que haya muerto a causa del Covid-19.

Pero McGregor se arrepintió y borró el mensaje a los pocos segundos de haberlo publicado.

Entre ambos peleadores ha habido una guerra campal, pero hasta los momentos no se ha concretado un combate dentro del octágono.

Aún se desconoce cuál será el destino del luchador irlandés luego, que se recupere de la lesión del tobillo.