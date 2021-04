Los Miami Dolphins escogieron a Jaylen Waddle, wide receiver de Alabama en el Draft 2021 de la NFL.

Algo habían visto los Dolphins para haber escogido en el puesto número 6 del Draft 2021 a Waddle por encima del también WR de Alabama DeVonta Smith, Premio Heisman y del tackle ofensivo de Oregón Penei Sewell, reportó ESPN.

Cuando el comisionado de la NFL Roger Goodell hizo el anuncio este 29 de abril en Cleveland, la elección sorprendió a todos. Waddle estaba proyectado para el puesto 11 y uno de los que equipos que pujaba por él eran los Patriots.

