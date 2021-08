Lista de consulados en Miami de los diferentes países de América Latina que brindan una gran cantidad de servicios y recursos que benefician a los inmigrantes en Miami y el sur de Florida.

La principal función de estos organismos es la defensa de los intereses de su país y el de sus ciudadadanos en el exterior, reportó Univision.

A continuación te ofrecemos una lista de consulados en Miami de recursos de los consulados, oficinas y agencias de Cuba, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Guatemala.

Aquí podrás encontrar una guía de servicios de cada consulado como cuáles son los horarios de atención, teléfonos de contacto, cómo sacar una cita consular, cómo renovar el pasaporte y cuáles serían los precios de los pasaportes.

Consulado de Cuba

Cuba no tienen consulado en el sur de Florida, sino únicamente en Washington D.C. sin embargo los ciudadanos de ese país con residencia en Estados Unidos, pueden realizar los trámites en las agencias acreditadas por la embajada cubana.

Para consultar la lista de todas las agencias, presione aquí.

Información general: (202)-797-8518

[email protected]

Servicios consulares:

Inscripción consular

Renovación de pasaporte

Pasaporte por primera vez

Prórroga de Pasaporte

Documento de identidad y viaje Prórroga de la estancia en el exterior por más de 24 meses

Residencia en el Exterior (RE)

Habilitación de entrada con pasaporte extranjero (HE-11)

Solicitud de Residencia Permanente en el Territorio Nacional

Solicitud de documentos a Cuba

Certificación de nacimiento

Certificación de soltería

Certificación de capacidad legal para el matrimonio

Certificación de antecedentes penales

Certificación de matrimonio

Certificación de Sentencia de divorcio

Visa de turismo (tarjeta turística)

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Renovar el pasaporte, es confeccionarse un nuevo pasaporte, al tener vencido, o a menos de seis meses de vencerse su actual pasaporte.

Para este servicio, el titular debe presentar:

-Un pasaporte vencido (el pasaporte vencido debe haber sido emitido a partir del año 2010).

-Dos fotos a color tipo pasaporte, de alta resolución, con fondo claro, de frente, con rostro y cabeza descubiertos y sin espejuelos oscuros.

-Modelo de solicitud debidamente llenado con letra legible (firmarlo dentro del recuadro destinado para la firma, excepto los menores de 16 años y discapacitados).

¿Qué costo tiene renovar mi pasaporte?

-Debe abonar $350.00 por concepto de confección del pasaporte y $20.00 , si el trámite se realiza de manera no personal, o sea, a través de correo o por agencia.

Adicionalmente, debe pagar un importe de $5.00 (impuesto por el envío del pasaporte desde Cuba), el cual debe abonarse en un Postal Money Order independiente, separado del resto de los pagos.

Consulado de Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro desmanteló y clausuró los servicios consulares de Venezuela dentro de los Estados Unidos, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de venezolanos. Sin embargo el gobierno del presidente interino Juan Guaidó ha recuperado algunos activos de la Red Consular, pero solo algunos servicios consulares están disponibles.

Ubicación:

1101 Brickell Avenue Suite 300 North Tower, Miami, FL 33131

Información General: (786) 888-0477

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 9:00 pm a 1:00 pm

Servicios consulares:

Certificado de nacionalidad: es una identificación temporal para ciudadanos venezolanos que te permitirá hacer trámites específicos (en bancos, departamentos de tránsito, agencias gubernamentales de EEUU, etc.), cuando carezcas de otros documentos de identificación.

Documento de viaje de emergencia (Emergency Travel Document): es un documento de viaje que te permitirá viajar desde los Estados Unidos hacia Venezuela, en caso de robo o pérdida de tu pasaporte.

Cartas de No Objeción: este documento es necesario para la solicitud del “Waiver” que inician los venezolanos portadores de una visa J-1, sujeta a la regla de dos años de permanencia física en su país de origen o residencia.

Para más información de los servicios consulares puedes escribir a: [email protected]

¿Cómo renovar mi pasaporte?

El Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, emitió el Decreto Nº 006 de 2019, que extiende la vigencia de los pasaportes venezolanos por un lapso de cinco (5) años. Este decreto es reconocido por los Estados Unidos, para ingreso, salida y gestión de trámites en territorio estadounidense, así como en sus embajadas alrededor del mundo.

Para más información ingresa a: us.embajadavenezuela.org/pasaportes.

Registro Único Consular

El gobierno interino de Juan Guaidó creó un Registro Único Consular, para atender las solicitudes de los venezolanos y mantenerlos informados. Para inscribirse presione aquí.

Consulado de Colombia

El Consulado de Colombia, ubicado en Coral Gables, ofrece una gran variedad de servicios consulares, desde la renovación de pasaportes y certificaciones hasta visas para extranjeros.

Ubicación:

280 Aragón Avenue, Coral Gables FL 33134

Información General: 1 8000 938 000

Línea de atención: 305-902-4602

Correo: [email protected]

Horario de atención:

Lunes a viernes entre 8:30 a.m. y 10:00 a.m.

Servicios consulares:

Apostilla y legalización de en línea

Pasaportes

Cédula de Ciudadanía

Información para la comunidad colombiana

Registro Civil

Certificaciones

Constancias

Reconocimiento de firma en documento privado

Visas

Antecedentes Judiciales

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Para renovar el pasaporte en este consulado deberá:

Realizar la solicitud por medio electrónico para agilizar el trámite en la oficina.

Dirigirse a una de las oficinas de pasaportes personalmente para presentar los documentos, la toma de la fotografía y el registro de huellas y firma.

No es necesario llevar fotos.

Presentar original de la cédula de ciudadanía en formato válido (amarilla con hologramas).

Cuando el solicitante no tenga cédula de ciudadanía en formato válido, podrá presentar los siguientes documentos, de acuerdo a su caso:

Contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual debe tener foto y huella, copia simple del registro civil de nacimiento expedido por el Notario, Registrador o Cónsul. – Contraseña expedida por solicitud de duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual debe tener foto, huella.

– No se aceptará contraseña por solicitud de rectificación de cédula de ciudadaníaPresentar pasaporte anterior, si lo tiene.

En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el solicitante solo deberá informar a la oficina expedidora dicha situación, bajo la gravedad de juramento.

¿Cuánto vale la renovación de mi pasaporte?

Pasaporte ordinario: 169 dólares

Pasaporte ejecutivo: 259 dólares

Pasaporte de emergencia: 161 dólares

A estos precios se les sumará los impuestos.

Consulado de Guatemala

El Consulado de Guatemala se ubica en Brickell. Además de la renovación de pasaportes, este consulado ofrece varios servicios como salvoconductos y traducción de documentos.

Ubicación:

Información General: (305) 679-9945

Correo: [email protected]

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Servicios Consulares:

Pasaporte,

DPI

ID Consular

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Para renovar el pasaporte deberá:

Programar su cita a través del sistema de citas, la cual es personal, gratis y no se puede transferir.

Presentar en original y una fotocopia de uno los siguientes documentos: Certificado de Nacimiento con CUI emitido por RENAP (no mayor a 6 meses de emisión) o Documento Personal de Identificación DPI.

Pago con Money order por $65.00.

Para trámite de pasaporte para menor de edad el menor debe presentarse con ambos padres con uno de los documentos descritos anteriormente para identificar a los padres y el menor con certificado de nacimiento con CUI emitido por RENAP, vigente.

Si uno o ambos padres se encuentran en Guatemala, deben ir al Ministerio de Relaciones Exteriores o alguna de sus Delegaciones Departamentales a brindar la autorización.

No se acepta carta o poder hechos con abogado.

¿Qué costo tienen los trámites consulares?

Para tramitar el pasaporte por primera vez o renovarlo el pago es de 65 dólares en Money Order.

Para el documento personal e identificación (DPI) el pago es de 15 dólares en Money Order.

Para la tarjeta de identificación consular Guatemalteca el pago es de 25 dólares en Money Order.

Para la VISA (single entry) el costo es de 50 dólaresPara la VISA (multiple entry) el costo es de 150 dólares.

Para legalizaciones el costo es de 10 dólares.

Consulado de México

El Consulado de México en Miami, ubicado en el suroeste del condado Miami-Dade, ofrece una gran cantidad de servicios a los mexicanosl. Desde renovación de pasaportes hasta asuntos comunitarios, este consulado ofrece una gran cantidad de servicios.

Ubicación:

1399 S.W. 1st. Ave. Miami, Florida

Información General: (786) 268 4900

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:00 pm a 5:00 pm

El consulado tiene varios horarios en dependencia del servicio que necesites.

Pasaportes y matrículas: 8:00 am – 5:00 pm

Fé Pública 9:00 am – 1:00 pm

Visas 8:00 am – 2:00 pm

Departamento de Protección 8:00 am – 6:00 pm

CIAM y Teléfono de emergencias en Miami: 24 horas

Para más detalles de los horarios de los servicios, visita esta página.

Servicios consulares

Documentación a mexicanos (trámites de pasaportes, matrículas, credencial para votar, pre-cartilla militar y OP7)

Registro Civil (registro de nacimiento, registro de matrimonios, actas de nacimiento y menaje de casa)

Poderes Notariales

Protección a Mexicanos en el Exterior

Asuntos Comunitarios

Visas a extranjeros

Para pasaporte, matrícula, y credencial para votar desde el exterior se requiere cita previa vía MEXITEL, llamando al +1 (877) 639-4835 o por internet en este enlace

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Se podrá renovar el pasaporte cuando concluya la vigencia, dentro del año anterior a su vencimiento, en caso de robo, pérdida o destrucción, o al agotarse las hojas de la libreta.

Programar su cita llamando al 1-877-MEXITEL, es decir 1-877-639-4835, o a través de internet (click aquí)

Por el momento la línea de MEXITEL no está en servicio, por lo que le recomendamos hacer su cita en línea.

Acudir al Consulado el día y hora de su cita.

Presentar el pasaporte que se desea canjear. (Se devolverá el pasaporte cancelado al interesado).

En caso de robo o extravío se deberá presentar en el Consulado y obtener indicaciones para hacer el acta de denuncia.

Si el pasaporte a renovar fue expedido antes de 1995 en México, o antes de 2007 en el exterior, el titular adicionalmente tendrá que acreditar su nacionalidad e identidad. (como si fuera un trámite de pasaporte primera vez).

Pasaportes con vigencia de un año, no podrán ser renovados.

Cubrir el pago correspondiente: de acuerdo a la vigencia solicitada.

¿Cuánto vale la renovación de mi pasaporte?

El costo de la renovación de pasaportes depende de la vigencia del mismo.

Para vigencia de 1 año (solo para personas menores de 3 años), el costo es de 36 dólares.

Para 3 años, el costo es de 83 dólares.

Para 6 años, el costo es de 113 dólares.

Para 10 años (solo para personas mayores de 18 años), el costo es de 165 dólares.

Recursos gratuitos para inmigrantes

Personas menores de edad en custodia de autoridades extranjeras: presione aqui para más información

Detención por autoridades: presione aqui para más información

Localización de personas: presione aqui para más información

Víctimas de violaciones de derechos humanos por autoridades extranjeras: presione aqui para más información

Consulado de República Dominicana

El Consulado General de la República Dominicana en Miami está en Brickell y es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene el objetivo de asistir y proteger a la comunidad dominicana residente en la jurisdicción que representa. Esta lista de servicio los ayudará a entender mejor qué ofrece y cómo acceder a estos servicios.

Ubicación:

1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131

Información general: +1 (305) 358-3220

[email protected]

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 8 am a 3 pm

Sábados: 9am a 1pm

Servicios consulares:

Consulado de Argentina

El Consulado de Argentina en Miami se encuentra en Brickell. A continuación te ofrecemos un resumen de los servicios que ofrecen para ciudadanos argentinos en el sur de Florida.

Ubicación:

1101 Brickell Ave ste 900, Miami, FL 33131

Información general: (305) 373-1889

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:30 am y de 1:30 pm.

Servicios consulares:

DNI

Pasaportes

Poderes

Opción por la nacionalidad argentina

Legalización de documentos e información sobre apostilla

Certificado de supervivencia

Venia de viaje

Matrícula consular

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Se recomienda iniciar el trámite con dos meses de anticipación a la fecha de expiración de su pasaporte actual.

Todas las personas que deseen realizar un trámite deberán solicitar turno de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm o de 1:00 pm. El último turno se entrega a las 12:00 pm.

También puede enviar un mail para solicitar una cita: [email protected]

Documentos a presentar

– Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de no contar con el nuevo DNI, deberá presentar el anterior.

– Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento, y gestionarlo junto con el pasaporte (“trámite combinado”).

– Pasaporte anterior, si lo tuviere.

– No es necesario llevar fotos.

– En caso de tratarse de pasaportes para menores de 18 años es imprescindible presentar, además:

a) partida de nacimiento original del menor (no se aceptan fotocopias ni certificados de nacimiento).

b) DNI del menor

c) DNI original y vigente de ambos padres, quienes deben estar presentes al momento de efectuar el trámite.

En el caso de no poder concurrir uno de los padres, venia de viaje o autorización vigente para tramitar pasaportes.

¿Cuánto vale la renovación de mi pasaporte?

Dos Money Order a nombre del Consulado Argentino: uno de $80 y otro de $85. En el caso de solicitar el trámite combinado (pasaporte + DNI actualizado), se requiere otro Money Order por un valor de $ 15 para el

En caso de tener DNI desactualizado, deberá abonar 15 dólares adicionales para realizar dicho trámite.

Consulado de Perú

La mayoría de los servicios que ofrece el Consulado de Perú se deberán hacer por cita previa, a través de un teléfono o un correo electrónico, en dependencia del servicio requerido. A continuación te ofrecemos la información requerida.

Ubicación:

1401 Ponce de Leon Blvd. Coral Gables, Florida 33134

Información general: (305)926-0844

Número de emergencia: (305)815-2143

Horario de Atención:

Debido a la pandemia de coronavirus, los horarios de atención, solo con cita, son de lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Servicios consulares:

DNI

Pasaportes Biométricos

Registros Civiles

Trámites Notariales – Legalizaciones

Visas

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Saque una cita previa presionando aquí.

Deberá realizar el trámite de manera personal, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La entrega se puede efectuar vía correo postal (Priority Mail), y debe ser solicitado en el momento de realizar el trámite.

Requisitos:

– 1 sobre Priority con estampilla y numero de rastreo. (Se consigue en su USPS mas cercano).

– Pasaporte vencido de tenerlo.

– DNI.

– $70.00 en efectivo.

¿Cuánto vale la renovación de mi pasaporte?

El costo del pasaporte es 70 dólares, que podrá pagar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito.

Recursos Gratuitos:

Asistencia Legal y Humanitaria

Sustracción Internacional de Menores de Edad

Lucha contra la trata de personas y tráfico de migrantes

Consulado de Ecuador

El Consulado de Ecuador en Miami, atiende unicamente con turnos, para solicitar una cita ingresar aquí.

Ubicación:

117 NW 42nd Ave, Miami, FL 33126

Información general: (305) 539-8214

Emrgencias: (786) 237-2302.

Horarios de atención:

De 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Servicios consulares:

Pasaportes

Poderes

Autorización salida de menores

Mensaje de Casa

Doble Ciudadanía

Inscripción de Defunción

Tarjeta Consular

Toda consulta de tipo legal, migratorio o personal se realizará únicamente por correo electrónico al: [email protected]

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Si la persona que está casada y desea incluir un sello de casada(o), para que conste el apellido de su esposo o esposa, debe presentar la partida de matrimonio original. El funcionario consular estampará en la hoja de observaciones del nuevo pasaporte un sello en el que constará el nombre de la persona con quien está casado/a, la fecha y lugar de matrimonio.

No se puede extender la fecha de validez del pasaporte.

Requisitos

Mayores de 18 años

Cédula o pasaporte ecuatoriano original.

Menores de 18 años

Cédula o pasaporte ecuatoriano original.

Deben estar presentes padre y madre, con su cédula o pasaporte ecuatoriano original.

En caso de ausencia de padre o madre, se requiere poder especial en el que se autoriza al progenitor o al representante del menor presente a obtener el pasaporte.

Si padre o madre han fallecido, se deberá presentar el certificado de defunción.

Si posee el ejercicio exclusivo de la patria potestad del menor, dictado por un juez en el Ecuador, se debe presentar el original o copia certificada de la sentencia.

En caso de pérdida o robo: Si usted ha extraviado un pasaporte vigente, deberá realizar una declaración juramentada por la pérdida del documento en el Consulado.

Otros casos:

Si la persona nunca ha sido cedulada (mayor información)

Si la persona ha sido sujeto de suplantación de identidad (mayor información)

Para el trámite de pasaportes no necesita llevar fotografías.

Si usted presenta cualquier documento emitido en Estados Unidos (partida de nacimiento, matrimonio, defunción, etc.) para algún trámite consular, estos documentos deberán estar traducidos al Español, notarizados y apostillados. La apostilla deberá realizarse tanto en el documento original como en la traducción notarizada.

¿Qué costo tiene renovar mi pasaporte?

El costo es de 70 dólares ya sea si es renovación o si se lo saca por primera vez.

Para las personas de la tercera edad el costo es de 35 dólares y para las persona con discapacidad el pasaporte es gratuito siempre y cuando presente el respectivo carnet del CONADIS.

Si su pasaporte fue extraviado y está vigente, deberá pagar 15 dólares adicionales para realizar una declaración juramentada sobre la pérdida del pasaporte o presentar la denuncia hecha ante la policía sobre la pérdida del mismo. Si la declaración está en inglés deberá hacerla traducir al español, notarizar y apostillar.

En el caso de las personas de la tercera edad el costo es de 7,50 dólares y para las pesonas con discapacidad es gratuito siempre y cuando presente el carnet del CONADIS.

Consulado de Honduras

El Consulado de Guatemala está a solo una cuadra del Madison Square Park, en el Flatiron District de Manhattan. Este consulado ofrece una gran cantidad de servicios consulares, que van desde pasaportes, tarjetas consulares y registros de nacimientos y matrimonios hasta legalización de documentos.

Ubicación:

8600 NW 36th St #101, Doral, FL 33166

Información general: (305) 269-3131

[email protected]

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 am a 4:00 pm

Para hacer una cita, presione aquí.

Servicios consulares:

Tarjeta de identidad

Pasaportes

Tarjeta Consular

Registro de Nacimientos

Registro de Matrimonios

Registro de Defunciones

Fe de Vida

¿Cómo renovar mi pasaporte?

Requisito Principal: Tarjeta de identidad hondureña vigente.

Si es mujer y desea que en su pasaporte aparezca el apellido de casada, presentará el Acta de Matrimonio emitida por el Registro Nacional de las Personas.

Si el matrimonio se realizó en el extranjero, el Acta de Matrimonio deberá estar debidamente legalizada y registrada en el Registro Nacional de las Personas.

Si la solicitud de su pasaporte es debido a que fue robado, dañado o extraviado, deberá presentar la denuncia interpuesta ante la policía donde ocurrió el hecho o en su defecto realizar una Declaración Jurada en el consulado hondureño donde tramitará su pasaporte. (La Declaración Jurada tiene un valor de US$ 50.00)

Confirmación de la cita impresa.

Comprobante de pago (Money Order).

Requisitos al no portar la Tarjeta de Identidad, pero que ha sido tramitada en Honduras o Brigadas del Registro Nacional de las Personas, debe presentar obligatoriamente; Partida de Nacimiento hondureña digital. Al menos un documento de Honduras que tenga su fotografía, como puede ser: Licencia de Conducir. Carnet del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Documentos Oficiales emitidos por el Estado receptor que demuestre su condición de residente o estar protegido bajo condiciones especiales migratorias como ser Carnet de Residente o TPS. Todos estos documentos deben ser originales.

Copia de la tarjeta de identidad de su padre o madre.

Si el solicitante es menor de 21 años de edad, debe de presentar obligatoriamente: Partida de Nacimiento hondureña digital.

En el caso de Adultos Menores, presentar tarjeta de identidad o certificado de nacimiento hondureña. Presentarse con los dos padres debidamente documentados. En caso de no estar presente uno de ellos, deberá de presentar del padre y/o madre ausente una Autorización original emitida ante un notario en Honduras o del consulado hondureño más cercano donde está el padre o madre ausente, en la que indique el nombre de la persona que acompañara al menor.

Copia de la o las tarjetas de identidad o pasaportes de los padres o de la persona autorizada para hacer el trámite.

Si uno de los padres ha fallecido, el interesado deberá presentar copia original del acta de defunción emitida por la autoridad respectiva.

En el caso de no saber el paradero del padre o madre, deberá presentar copia de la sentencia del Juzgado que otorga la patria potestad del menor debidamente autenticada por notario de Honduras. Igualmente podrá presentar Autorización emitida por un Juez Competente la que deberá ser legalizada o autenticada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

En caso de que la patria potestad sea otorgada a uno de los padres o a un tercero por una corte internacional, esta deberá ser registrada ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para que tenga el valor legal que corresponde.

Por no tener Tarjeta de Identidad, ya que nunca la ha tramitado en Honduras o en las Brigadas del Registro Nacional de las Personas. Declaración Jurada de sus padres o en su defecto de un familiar del segundo al cuarto grado de consanguinidad, ellos deberán presentar la documentación para verificar el parentesco familiar. Misma que deberá ser elaborada en el consulado que corresponda o por notarios hondureños. La que sea realizada por un notario de una nacionalidad diferente a la hondureña, debe presentarse debidamente Apostillada.

La Declaración Jurada debe llevar una fotografía reciente del solicitante y en dicho documento se debe manifestar que la imagen corresponde al ciudadano que solicita el pasaporte.

Menores de 21 años solo pueden tramitar pasaporte de 5 años.

Las citas son gratuitas y no transferibles.

¿Qué costo tiene renovar mi pasaporte?

El pago que debe hacer únicamente en Money Order es de $65 por el pasaporte, $25 por el ID Consular, $15 el DPI.

Consulado de Nicaragua

Ubicación y Teléfono de contacto

1332 W Flagler St, Miami, FL 33135

Información general: (305) 265-1415

[email protected]

Horario de atención

De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm