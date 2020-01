Conoce el nuevo #BenSoloChallenge: Un reto que dejó la nueva película de Star Wars

Hace poco se lanzó «Star Wars: The Rise of Skywalker», con ella han venido una gran cantidad de críticas, algunas buenas y otras no tantas. Pero del filme surgió algo que a muchos ha unido: Un nuevo challenge.

El reto, llamado #BenSoloChallenge se ha hecho viral ya que cientos de personas han subido el vídeo a las redes para interpretar una mítica escena de la película en la que se imita a Adam Driver.

En ella el actor saca de su espalda una espada láser de Rey (Daisy Ridley). Aquí se muestra a Ben Solo abandonando al malvado Kylo Ren para ayudar a Rey mientras busca destruir el lado oscuro de la fuerza.

En lo que muchos coinciden es en catalogar esta escena como uno de los puntos más altos de toda la película. Y tras el nuevo challenge las personas siguen colocando esto como viral en las distintas plataformas de redes sociales.

Aquí te dejamos una pequeña compilación del reto viral de Ben Solo:

I HAD to do the #BenSoloChallenge! Shout out to @testtube27 for starting it! 😂 pic.twitter.com/524vc3gMFT — Lorie Ren ✨ (@LegendofLorie) January 6, 2020

#bensolochallenge This is so much fun! I want to see as many of these from as many people as possible! (Credit to @testtube27 for starting this whole thing) pic.twitter.com/GLdmCafpR6 — Jundland Jake (@JakeFromYavin) January 6, 2020

Con información de: milenio.com

