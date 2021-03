Falta poco para que se cumpla un año del estreno del documental “The Last Dance”, en el que se dio a conocer los secretos tanto de su estrella Michael Jordan, como del resto del conjunto de los Chicago Bulls, que se coronaron campeón en 1998.

En el documental se develan varias facetas de Jordan, como sus impases con el gerente general Jerry Krause, o la intensidad que le exigía a sus compañeros que jugarán cada compromiso.

Pero en el tintero quedó una incógnita, que fue develada recientemente, por el exjugador de los Celtics de Boston, Antoine Walker.

‘Michael Jordan Canceled His Press Conference About His Return To The NBA Because They Were Up Playing Spades For 36 Hours Straight. They Were Down $900,000 At One Point,’ Says Antoine Walker https://t.co/i2uW645Ppo

