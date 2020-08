La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. difundió un registro actualizado sobre los desinfectantes para manos que se deben evitar por estar contaminados con metanol.

Por Redacción MiamiDiario

La FDA alertó por primera vez a los consumidores en junio sobre desinfectantes para manos que contienen metanol, que puede ser tóxico cuando se absorbe a través de la piel y potencialmente mortal si se ingiere. Desde entonces, los fabricantes han retirado varios productos de los estantes de las tiendas.

También advierte sobre desinfectantes para manos que no tienen niveles suficientemente altos de alcohol. Los CDC recomiendan que las personas usen desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.

“Los resultados de las pruebas de la FDA muestran que ciertos desinfectantes para manos tienen niveles relativamente bajos de alcohol etílico o alcohol isopropílico, que son ingredientes activos en productos desinfectantes para manos”,informó la agencia en su advertencia actualizada el 31 de julio.

Casi todos los desinfectantes para manos en la lista de la FDA fueron fabricados en México. La agencia ha enviado alertas de importación para evitar que ingresen al país.

A continuación una lista con los desinfectantes considerados peligrosos por la FDA:

Desinfectante de manos avanzado Blumen Clear con 70% de alcohol

Desinfectante de manos instantáneo avanzado Blumen Alcohol etílico transparente 70%

Desinfectante de manos instantáneo avanzado BLUMEN Clear

Desinfectante de manos instantáneo avanzado BLUMEN Clear

KLAR Y DANVER Desinfectante de manos instantáneo

MODESA Desinfectante de manos instantáneo Hidratantes y vitamina E

Desinfectante de manos avanzado BLUMEN

Desinfectante de manos avanzado BLUMEN

Desinfectante de manos avanzado BLUMEN Aloe

BLUMEN Advanced Lavanda Desinfectante Instantánea para Manos

BLUMEN Clear Desinfectante de manos avanzado

BLUMEN Clear Desinfectante de manos avanzado

Desinfectante de manos avanzado BLUMEN Clear LEAR

Desinfectante de manos avanzado BLUMEN Clear LEAR

El desinfectante de manos Honeykeeper

Desinfectante de manos avanzado BLUMEN Clear

BLUMEN Clear Desinfectante de manos instantáneo avanzado

BLUMEN Clear Desinfectante de manos instantáneo avanzado Aloe

BLUMEN Clear Advanced desinfectante de manos instantáneo lavanda

BLUMEN Aloe Advanced desinfectante para manos, con 70 alcohol

BLUMEN Aloe Advanced desinfectante para manos, con 70 alcohol

Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, con 70% de alcohol

Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, con 70% de alcohol

Desinfectante de manos de cítricos frescos antibacterianos Blumen

Desinfectante de manos Blumen Fresh Citrus

Desinfectante de manos instantáneo KLAR y DANVER

Desinfectante de manos Hello Kitty

Desinfectante de manos instantáneo asegurado (vitamina E y aloe)

Desinfectante de manos instantáneo asegurado (aloe y humectantes)

Assured – Desinfectante de manos instantáneo, vitamina E y aloe

Assured – Desinfectante de manos instantáneo, aloe y humectantes

Desinfectante de manos instantáneo BLUMEN sin perfume

Desinfectante de manos instantáneo BLUMEN Aloe Vera

Aloe asegurado

Bio aaa Desinfectante de manos avanzado

Desinfectante de manos LumiSkin Advance 4 oz

Desinfectante de manos LumiSkin Advance 16 oz

Desinfectante de manos QualitaMed

SIGUIENTE Desinfectante de manos

Desinfectante de manos avanzado con 70% de alcohol extra suave con glicerina y aloe

Desinfectante de manos antibacteriano instantáneo NuuxSan

Desinfectante de manos instantáneo NuuxSan

Desinfectante de manos antiséptico instantáneo asegurado con aloe y humectantes

Desinfectante de manos antiséptico instantáneo asegurado con vitamina E y aloe

Desinfectante de manos antiséptico instantáneo Modesa con humectantes y aloe vera

Desinfectante de manos antiséptico instantáneo Modesa con humectantes y vitamina E

Herbacil antiséptico desinfectante para manos 70% alcohol

Herbacil antiséptico desinfectante para manos 70% alcohol

Herbacil antiséptico desinfectante para manos 70% alcohol

Desinfectante de manos instantáneo sin perfume Earths Amenities con Aloe Vera Advanced

Desinfectante de manos Agavespa Skincare

Vidanos Easy Cleaning Rentals Desinfectante de manos Agavespa Skincare

Desinfectante de manos totalmente limpio

Desinfectante de manos Esk Biochem

Lavar 70 gel desinfectante para manos

El buen gel antibacterial gel desinfectante para manos

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Sanitizer para manos 75% alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

Gel desinfectante para manos sin perfume 70% alcohol

Solución tópica antiséptica de alcohol de Medicare

GelBact desinfectante para manos

Alcohol en gel

TriCleanz

Desinfectante de manos antiséptico Sayab 100

Jaloma antiséptico desinfectante para manos alcohol etílico 62% con vitamina E

Desinfectante a granel de la destilería Leiper’s Fork por 5 galones y la botella de 16 oz de Leiper’s Fork Distillery

Andy’s Best

Andy’s

NeoNatural

Plus avanzado

Desinfectante de manos instantáneo Optimus

Desinfectante de manos instantáneo Optimus Lubricants

Desinfectante de manos instantáneo Optimus

Desinfectante de manos Selecto

Desinfectante de manos Shine and Clean

Gel desinfectante para manos desinfectante 70% alcohol etílico

Gel desinfectante para manos desinfectante para manos 70% alcohol etílico enjuague manos libres

Desinfectante de manos Mystic Shield Protection

Nacido Básico. Desinfectante de manos Anti-Bac 70% alcohol

Nacido Básico. Anti-Bac Hand Sanitizer 65% Alcohol

Teoría del olor – Manténgalo limpio – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer

Caballería

Gel desinfectante para manos ENLIVEN

Gel desinfectante para manos Lux Eoi

Teoría del olor – Manténgalo limpio – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer

Bersih Hand Sanitizer Gel sin perfume

Bersih Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution desinfectante para manos

Purity Advanced Hand Sanitizer

Gel desinfectante para manos Alcohol 70%

TriCleanz Tritanium Labs Desinfectante de manos

Britz Desinfectante de manos Alcohol etílico 70%

Desinfectante de manos parabola

Desinfectante de manos para baño y cuerpo Urbane

Limpiador desinfectante de manos sin enjuague 70%

Desinfectante de manos Handzer sin enjuague

Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced

Be Safe Sanitizer para manos

Gel desinfectante para manos Wave

Desinfectante de manos DAESI



Con información de NBC2