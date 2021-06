Un nuevo informe de la firma de servicios financieros Self concluyó que un estadounidense promedio pagará la asombrosa cantidad de $ 525,037 en impuestos durante su vida, aproximadamente el 34 por ciento de sus ganancias que genera en su trayecto.

Pero los números no son uniformes en todo el país; varían enormemente de un estado a otro. Según los impuestos sobre las ganancias, los gastos, la propiedad y los automóviles, El American realizó una lista de los 10 estados donde los residentes pagan las cifras más altas a lo largo de su vida:

1. Nueva Jersey

Encabezando la lista está Nueva Jersey, donde los residentes, en promedio, deberán la asombrosa cantidad de $ 932,000 en impuestos durante su vida. ¡Eso es casi el 50 por ciento de sus ganancias típicas de por vida!

2. Massachusetts

El siguiente es mi estado natal de Massachusetts, acertadamente apodado “Taxachuston” por residentes descontentos (¡y ex residentes!). Su frustración es comprensible, ya que deberán un promedio de $ 827,000 en impuestos de por vida.

3. Connecticut

La tendencia de Nueva Inglaterra continúa con Connecticut en tercer lugar en el ranking. Los residentes típicos deberán la friolera de $ 805,000 en impuestos durante su vida.

4. Washington, DC

Técnicamente no es un estado, pero se incluye en esta clasificación para una comparación relevante, la capital del país se presenta como uno de los destinos con impuestos más altos. El residente promedio de DC pagará $ 789,934 durante su vida.

5. Nueva Hampshire

El siguiente es una inclusión sorpresa: New Hampshire. El estado de Granite cuenta con cero impuestos sobre la renta y cero impuestos sobre las ventas, pero según este informe, los residentes promedio todavía deberán aproximadamente $ 778,800 en impuestos de por vida.

Sin embargo, el análisis de este informe de New Hampshire es algo atípico.

Debido a que el estado tiene tasas impositivas muy bajas, pero los residentes más adinerados, se pueden pagar montos impositivos altos totales. Sin embargo, New Hampshire ha sido clasificado en otros informes como uno de los estados con impuestos más bajos y con el mayor retorno de la inversión de los contribuyentes. Esto significa que, a diferencia de la mayoría de los otros estados de esta lista, las personas que se mudan a New Hampshire probablemente verán que estas cifras bajan, no aumentan.

6. Rhode Island

Puede que Rhode Island sea el estado más pequeño de EE. UU., Pero su carga fiscal es una de las más grandes. El informe concluye que los residentes de Ocean State pagarán, en promedio, 767.000 dólares durante su vida.

7. Nueva York

El siguiente es el Empire State. Los neoyorquinos tendrán que desembolsar un promedio de $ 735,000 en impuestos a lo largo de los años.

8. California

En octavo lugar, un estado que muchos esperaban llegaría aún más alto: California. Los californianos deberán casi $ 711,000 en impuestos durante una vida promedio.

9. Maryland

Los residentes de Washington, DC cansados ​​de los impuestos no encontrarán mucho alivio al otro lado de la frontera de Maryland. En Maryland, los impuestos de por vida promedio son de poco menos de $ 700,000.

10. Illinois

El siguiente es Illinois. Los residentes tendrán que pagar casi $ 694,000 en impuestos, en promedio, durante su vida.

El panorama

Este nuevo informe ofrece más que información útil para la gente frugal en el mercado para una mudanza. La comparación de las vastas sumas de riqueza confiscada que enfrentan los residentes de estos estados con sus competidores de impuestos bajos como Tennessee, donde los impuestos de por vida promedian alrededor de $ 348,000, nos recuerda por qué nuestro sistema federalista de variación de políticas a nivel estatal es tan importante.