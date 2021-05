La clase de 2021 del Salón de la Fama de los Inventores de Florida tiene siete nuevos miembros.

El inventor del Segway y un coinventor de la tecnología que revolucionó la informática moderna, además de un profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de Florida que ha sido pionero en avances para descontaminar el agua y desarrollar soluciones biomédicas para enfermedades agudas, reportó Stpetecatalyst.

“Este grupo de inventores es digno de elogio por sus contribuciones al estado de Florida y a nuestra nación”, dijo Sanberg Paul Sanberg, presidente de la junta asesora del Salón de la Fama de los Inventores de Florida.

La organización, situada en el Parque de Investigación de la USF en Tampa, reconoce y elogia a los inventores de Florida cuyos logros han hecho avanzar la calidad de vida de los floridanos, el estado y la nación.

A continuación, un vistazo más de cerca a cada uno de los inducidos.

Norma A. Alcantar

Profesora de ingeniería química, biológica y de materiales en la USF. Fue pionera en los avances de las aplicaciones químicas de las moléculas de origen vegetal para descontaminar el agua en regiones remotas que carecen de acceso al agua potable y en zonas afectadas por catástrofes medioambientales y naturales.

También desarrolló soluciones biomédicas basadas en esta tecnología para nuevas terapias contra el Parkinson, el Alzheimer y el cáncer.

Además, aplicó estas tecnologías a la agricultura y la acuicultura sostenibles. Es titular de 22 patentes estadounidenses.

Mark Dean

Profesor emérito de la Universidad de Tennessee, antiguo director de tecnología para Oriente Medio y África de IBM y becario de IBM, y antiguo alumno de la Florida Atlantic University.

Es titular de tres de las nueve patentes del PC original de IBM, dirigió el desarrollo del chip procesador de un gigahercio y es uno de los inventores originales del “bus” de la Arquitectura Estándar de la Industria (ISA), que permitió conectar dispositivos periféricos a los ordenadores, revolucionando la capacidad de éstos. Es titular de 43 patentes estadounidenses.

Roberta A. Goode

Fundadora y presidenta de Altrec LLC en Coral Springs, Florida. También forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Miami. Es natural de Florida y ex alumna de la Universidad de Miami.

Sus revolucionarias patentes sobre diseños de válvulas para catéteres vasculares han hecho avanzar considerablemente el campo de los procedimientos cardíacos y de diagnóstico mínimamente invasivos, y han mejorado los resultados de los pacientes al evitar la pérdida de sangre y reducir el riesgo quirúrgico. Es titular de cuatro patentes estadounidenses.

Dean Kamen

Presidente de DEKA Research and Development, fundador de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) y residente a tiempo parcial en Florida, cuyos esfuerzos de educación STEM a través de FIRST han tenido un impacto en más de un millón de estudiantes a nivel nacional y en 10.000 estudiantes en Florida.

A menudo se hace referencia a Kamen como el Thomas Edison moderno debido a la amplitud y el alcance de sus invenciones pioneras, incluido el Segway. Es titular de más de 440 patentes estadounidenses, entre ellas la de varios dispositivos médicos.

Susann Keohane

Líder de investigación global de IBM para la Iniciativa de Envejecimiento, líder de innovación de Watson Health & Healthy Aging, inventora maestra de IBM y ex alumna de la Universidad de Florida.

Es titular de una serie de patentes en vehículos autónomos y responsable de los avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático e Internet de las Cosas que están transformando la tecnología para las personas con discapacidad y la población que envejece. Es titular de 137 patentes estadounidenses.

David M. Kotick

Director técnico científico senior de simulación y entrenamiento en vivo, virtual y constructivo en la División de Sistemas de Entrenamiento del Centro Naval de Guerra Aérea en Orlando, y ex alumno de la Universidad de Florida Central.

Su trabajo de integración de las comunicaciones digitales en entornos de entrenamiento reales y virtuales ha hecho avanzar significativamente el entrenamiento simulado del ejército estadounidense y ha beneficiado la preparación general. Es titular de cinco patentes estadounidenses.

Rajiv K. Singh

Vicepresidente de Entegris y profesor emérito del Departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Florida. Es uno de los desarrolladores originales de la deposición láser pulsada y el inventor del pulido químico-mecánico para materiales electrónicos avanzados mecánicamente duros utilizados en la fabricación de teléfonos inteligentes, electrónica avanzada de carburo de silicio para vehículos eléctricos, comunicaciones 5G y más. Es titular de 26 patentes estadounidenses.

Desde su fundación en 2013, el Salón de la Fama de los Inventores de Florida ha incorporado a 58 inventores, que en conjunto tienen más de 3675 patentes estadounidenses.