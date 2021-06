Los resultados mostraron que los participantes tenían niveles más bajos de presión arterial de 24 horas cuando consumían la dieta rica en especias. No se observaron diferencias en los niveles de colesterol o azúcar en sangre.

“Esto probablemente se deba a que agregamos las hierbas y especias a una dieta similar a la que consume la persona promedio en los Estados Unidos, que no es tan nutritiva como las dietas recomendadas para la salud y la prevención de enfermedades cardíacas”, Kristina Petersen, profesora asistente de investigación en el Laboratorio de Investigación de Nutrición Cardiometabólica del Penn State College of Health and Human Development, dijo Healthline. “Sigue siendo importante llevar una dieta saludable, que incluya muchas frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y legumbres”.

El segundo estudio incluyó 28 ensayos controlados aleatorios. Los participantes con diabetes tipo 2 consumían suplementos de cúrcuma, jengibre, canela, curcumina o curcuminoides. Las dos últimas especias provienen de la cúrcuma.

Los ensayos duraron de uno a tres meses. Diferentes especias y dosis de suplementos produjeron resultados diferentes. Los suplementos no produjeron efectos notables en alrededor del 30% de los ensayos.

“Estos resultados significan la importancia de las dosis utilizadas en los estudios de investigación al evaluar los resultados y sugieren la necesidad de estudios de dosis-respuesta”, dijo Sepideh Alasvand, Ph.D. estudiante del departamento de ciencias de la alimentación, la nutrición y el envasado de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur, dijo a Healthline.

Se necesita más investigación para comprender los efectos exactos de las hierbas y especias en la salud. Las especias también ofrecen otros beneficios, según la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins .

“Hay más de 100 especias comunes que se utilizan para cocinar en todo el mundo. Las especias son fuentes concentradas de antioxidantes”, dijo en el sitio web Diane Vizthum, dietista registrada de Johns Hopkins. “Pero algunos han sido más estudiados por sus propiedades terapéuticas que otros”.

Los estudios han demostrado que la canela puede reducir los niveles de azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 2. La curcumina se ha relacionado con una disminución de la inflamación cerebral.