Esta semana la ciudad de Miami da inicio a la temporada navideña con conciertos tradicionales y actividades de entretenimiento con ideas muy innovadoras para disfrutar al aire libre y con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19.

Por Redacción MiamiDiario

A continuación la programación de las actividades que se llevarán a cabo al aire libre en Miami durante estas fiestas navideñas:

MIAMI CITY BALLET (MCB) CON GEORGE BALANCHINE’S THE NUTCRACKER® IN THE PARK

Miami City Ballet (MCB) presenta el mágico espectáculo llamado George Balanchine’s The Nutcracker® in the Park, con 14 actuaciones en vivo desde el Parque de Downtown Doral, en el mismo corazón de la ciudad, a partir del 18 de diciembre, que realizan una actuación especial para los trabajadores esenciales y de primeros auxilios o first responders.

Actuaciones públicas son los sábados 19 y 26 y los domingos 20 y 27 de diciembre, a las 4 p.m. y, también, a las 8 p.m. El miércoles 23 y 30 de diciembre, a las 7.30 p.m. El jueves 24 de diciembre, a las 3.30 p.m. Y el jueves 31 de diciembre, a las 4 p.m. El martes 29 de diciembre, a las 7.30 p.m.

NEW WORLD SYMPHONY EN EL DEZERLAND PARK DRIVE-IN EN NORTH MIAMI

El concierto navideño de la orquesta New World Symphony, America’s Orchestral Academy (NWS), celebra la temporada en el autocine, en el Dezerland Park Drive-In, el sábado 19 de diciembre, a las 7:30 p.m. NWS, que presenta un concierto especial navideño con los clásicos de temporada grabados en el New World Center, propone a las familias asistir a este concierto especial desde la seguridad de sus propios autos.

SEVEN DEADLY SINS EN LOS ESCAPARATES DE LINCOLN ROAD

Miami New Drama presenta Seven Deadly Sins, una experiencia teatral al aire libre muy original y creativa realizada en siete escaparates a lo largo de la histórica Lincoln Road, del 5 de diciembre al 3 de enero de 2021. Un grupo de dramaturgos reconocidos y galardonados a nivel nacional, estrenan siete obras cortas en cada uno de estos escaparates. Cada obra se centra en uno de los siete pecados capitales: lujuria, codicia, envidia, ira, pereza, gula y orgullo. Son rotaciones de 90 minutos, con grupos de 10 asistentes a este teatro itinerante al aire libre,

El elenco está compuesto por 12 reconocidos actores locales. Las funciones son cada jueves a las 7:30 p.m., los viernes a las 6:30 y 9:30 p.m., los sábados a las 6:30 y 9:30 p.m. y los domingos a las 6:30 p.m.

MÚSICOS EN CARRITOS DE GOLF EN LINCOLN ROAD

Violines y violonchelos de la famosa New World Symphony de Miami Beach le ponen ritmo a Lincoln Road el primer fin de semana de cada mes. Los músicos tocan desde carritos de golf itinerantes mientras mantienen el distanciamiento social. Después de caer el sol, de 8 a 10 p.m., los jóvenes músicos profesionales entretienen a los peatones, comensales y compradores desde los carritos de golf. Para asegurar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones, los músicos permanecen en constante movimiento entre la Avenida Washington y Alton Road. Las próximas fechas son del 1 al 3 de enero de 2021, del 5 al 7 de febrero, del 5 al 7 de marzo y del 2 al 4 de abril.

CINE Y AUDIO-VIDEO INSTALACIÓN EN SOUNDSCAPE PARK MIAMI BEACH

SoundScape Park, ubicado en el 400 y la calle 17, cuenta con su nueva programación de películas al aire libre y la obra Sonic Dreamscapes, de Bill Fontana, una instalación de sonido y videoarte a gran escala destinada a ofrecer al público un espacio para reflexionar sobre las implicaciones del cambio climático y el aumento del nivel del mar en Miami Beach. Uno de los objetivos es crear conciencia el calentamiento global en la actualidad.

Las populares proyecciones de cine al aire libre son ya un clásico en la playa. Se llevan a cabo los miércoles a las 8 p.m. hasta finales de mayo 2021. Este mes todavía puedes ver las películas Eight Crazy Nights, The Perfect Holiday, The Grich y Yesterday.

Con información de El Nuevo Herald