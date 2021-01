Los sitios de esparcimientos en la ciudad de Miami se vieron restringidos debido a la pandemia del Covid-19. Pero los jardines botánicos se convirtieron en los espacios predilectos para poder salir de casa.

En los oasis que hay en el sur de la Florida han adaptado sus espacios, para realizar distintas actividades siguiendo las medidas de bioseguridad.

Acá te presentamos los jardines botánicos más interesantes que podrás visitar con tu familia y pasar horas de descanso.

Jardines de Vizcaya

Los jardines de Vizcaya, en Miami, , son catalogados una joya natural del sur de Florida reconocida internacionalmente, junto con su museo. No solo por su importancia histórica, sino también por la preservación ambiental.

Anteriormente llamado Villa Vizcaya, los jardines de Vizcaya es un Monumento Histórico Nacional, construido entre 1914 y 1922 por el industrial agrícola James Deering, y se conserva tan espectacular como en sus inicios.

Los históricos Jardines de Vizcaya https://t.co/qVXRoRY74E pic.twitter.com/6FLmM022uj — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) January 19, 2021

Tiene 50 acres, de los que aproximadamente 10 son los jardines formales de estilo renacentista italiano y francés que están inspirados en el diseño paisajista de los siglos XVII y XVIII.

Tiene el famoso jardín laberinto y el bosque nativo conservado por Deering llamado como el “hammock” (jungle forest), de unos 40 acres.

Además, cuenta con una orilla de manglar, un jardín secreto amurallado y el jardín del teatro con esculturas antiguas. Estos jardines albergan más de 2.000 especies de orquídeas.

Miami Beach Botanical

El Miami Beach Botanical, ubicado en medio de Miami Beach, en el distrito Art Deco, es caracterizado por ser un jardín trópicas de tres acres que es embriagado por el olor de las flores del árbol Ylang-ylang,

Its a great time of the year to enjoy the outdoors in Miami. Cooler days and lots of sunshine make it fun and easy to plan activities outside. You can enjoy the beach, go for a bike ride and a picnic, a long walk or run, visit Miami Beach Botanical gar… https://t.co/k6DUy4zVzj — Leslie Hotel (@leslie_hotel) January 14, 2021

Es considerado un oasis urbano, por estar en medio de una ciudad luminosa y transitada como Miami Beach.

The Kampong

The Kampong es uno de los cinco jardines que integra el Jardín Botánico Tropical Nacional, antigua propiedad del horticultor y explorador Dr. David Fairchild.

A random burst of floral color from our garden in #CoconutGrove (south #Miami) — The Kampong. We think everyone can use more #flowers in their lives, don't you? pic.twitter.com/3ds8ETmZOr — Save Plants (@NTBG) January 15, 2021

Está ubicado en Coconut Grove, frente a la bahía de Biscaye, que tiene unas aguas cristalinas espectaculares.

En The Kampong podrá observar un árbol baobab de 80 años de Tanzania que pesa casi 50 toneladas.

Muchas de las especies de su colección de plantas nativas están amenazadas y en peligro de extinción

CORAL GABLES: FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN Y MONTGOMERY BOTANICAL GARDEtot

Montgomery Botanical Garden

Este jardín es visitado por científicos e investigadores que buscan fortalecer sus conocimientos sobre las palmeras y cicadas denominadas Cycad Walk.

Yes indeed! It’s a favorite of mine https://t.co/EF3FFKfhEW — Grading Gardens Blog (@gradinggardens1) April 2, 2018

Cycad Walk es una colección de cícadas basada en el hábitat, con aproximadamente 5.000 de estas cuando se complete su colección.

Este centro, de 120 acres, posee especies vivas de poblaciones de plantas silvestres en todo el mundo y especies raras.

Fruit & Spice Park

El Fruit & Spice park también denominado El Preston B.Bird, es el único de los Estados Unidos que posee frutas y verduras.

Sus 37 acres albergas 500 variedades de plantas de frutas, verduras, especias, hierbas y nueces.

Los visitantes podrán probar frutas o almorzar en su Mango Café.

.