Con el aumento de las temperaturas de verano en la ciudad de Miami, las ofertas de música y conciertos también parecen estar incrementando.

El DJ / productor sueco Alesso traerá su marca de EDM para el club Story de South Beach el viernes, mientras que el jefe de Dirtybird, Claude VonStroke, calentará la pista de baile en Club Space el sábado. Si está buscando ofertas de música local, Afrobeta se desconectará en Palapa el jueves y Better Strangers celebrará su EP debut en Gramps el sábado.

Sin embargo, el evento destacado de esta semana es quizás la rapera Doja Cat, quien dará una vuelta de la victoria en E11 incluso el sábado después de lanzar su tercer álbum de estudio, Planet Her, con elogios de la crítica.

A continuación, en orden cronológico, están los mejores conciertos en Miami esta semana:

Afrobeta en Palapa

Cuci Amador y Tony Smurphio se trasladaron recientemente a Ithica, Nueva York, para el verano. Pero regresarán esta semana para una actuación acústica especial del cuarto álbum del dúo, Illusion Motel . Las melodías cargadas de sintetizadores del álbum deberían ser una versión interesante del formato “desenchufado”. Aún así, considerando que Amador y Smurphio han invertido más años en la industria de la música que la mayoría de las bandas locales, espere que sea nada menos que espectacular. 9:30 pm el jueves 8 de julio en Palapa, 184 NE 50th Ter., Miami; palapamiami.com . Los boletos cuestan entre $ 50 y $ 70 a través de feverup.com .

DJ Swisha y Kush Jones en ATV Records

Los productores neoyorquinos DJ Swisha y Kush Jones hacen su debut en Miami en ATV Records el jueves gracias al sello local y al colectivo Jezebel Sounds. Ambos artistas se inspiran en los estilos Footwork y los clubes de Baltimore, lo que hará que la noche sea una noche de enérgicas reflexiones subterráneas de la costa este. Como miembros del equipo de Juke Bounce Werk, el dúo son colaboradores frecuentes, y el verano pasado lanzaron el EP Outta Bounds. 10 pm el jueves 8 de julio en ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami; 305-456-5613; atvrecords.com . Los boletos cuestan entre $ 20 y $ 30 a través de eventbrite.com .

Alesso en Story

No es ajeno a girar en los clubes más grandes del mundo, Alesso trae su dominio de la selección de sonido a Story el viernes. El productor nominado al Grammy saltó a la fama en el apogeo de la locura del EDM a principios de la década de 2010 gracias a pistas como la colaboración de Calvin Harris “Under Control” y “Heroes (We Could Be)”, con Tove Lo. También ha sido un pilar en la lista de los 100 mejores DJs de DJ Mag desde 2011, alcanzando el puesto 13 en 2013 y 2015. 11 pm el viernes 9 de julio, en Story, 136 Collins Ave., Miami; 305-479-4426; storymiami.com . Los boletos cuestan entre $ 75 y $ 90 a través de tixr.com .

Doja Cat en E11even

Desde su estrellato de memes inicial con la canción viral “¡Mooo!”, El éxito de Doja Cat se ha extendido rápidamente a la corriente principal, con sencillos como “Bottom Bitch” y “Say So” alojados firmemente en la lista Billboard Hot 100. La joven de 25 años lanzó recientemente su tercer álbum de estudio, Planet Her, a la aclamación de la crítica. El sábado por la noche, el ultraclub E11even, abierto las 24 horas, será el anfitrión de la cantante para celebrar el nuevo lanzamiento. 8 pm el sábado 10 de julio en E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami; 305-829-2911; 11miami.com . Los boletos cuestan $ 100 a través de tixr.com .

Mejores extraños en Gramps

A pesar de un año que logró doblegar a toda la industria de la música, Better Strangers logró encontrar un vocalista principal en mayo de 2020 cuando deCasa se unió a la banda para completar el cuarteto. La banda lanzó su sencillo debut, “Lies”, en noviembre pasado, y en abril, lanzó su EP debut, Luna’s Daydream. La banda ahora está celebrando con una gira rápida por Florida. Better Strangers pasa por Gramps el sábado para actuar bajo el escenario cubierto de palapa. 7 pm el sábado 10 de julio en Gramps, 176 NW 24th St., Miami; 855-732-8992; gramps.com . Los boletos cuestan $ 10 a través de eventbrite.com .

Claude VonStroke en Club Space

Escuche, New Times ha hecho su parte justa de discotecas a lo largo de las décadas, pero un momento que sobresale es el set de Claude VonStroke en el Electric Pickle en 2011. El club estaba repleto; honestamente, probablemente estaba violando uno o dos códigos de construcción. – y el aire acondicionado no parecía poder seguir el ritmo de la cantidad de calor corporal que generaba la multitud. A nadie parecía importarle, ya que VonStroke mantuvo a todos en movimiento mientras el sudor manaba de los cuerpos que bailaban y, de alguna manera, de las paredes del club. Ese es el poder que tiene el líder de Dirtybird cuando se pone detrás de las cubiertas. Sería una pena que te lo perdieras cuando se apodere de la terraza de Space el sábado. 11 pm el sábado 10 de julio en Club Space, 34 NE 11th St., Miami; 786-357-6456; clubspace.com . Los boletos cuestan entre $ 60 y $ 80 a través de eventbrite. .