Las ofertas de vuelos baratos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), no cesan y son más las aerolíneas que se suman a ofrecer viajes más adaptados a precios muy bajos.

Y es que la muy anhelada llegada de las aerolíneas de descuentos a la terminal aeroportuaria ha ampliado el número de destinos paradisíacos a los que los viajeros finalmente pueden volar directo desde Miami por bajos precios.

En el transcurso del último año han debutado en MIA una gama de aerolíneas baratas que antes solo llegaban al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).

Se trata de Frontier Airlines, Southwest Airlines, JetBlue y Spririt Airlines que cubren una plétora de destinos codiciados por los viajeros y a precios de no creer.

Frontier anunció el martes una “expansión significativa” de sus operaciones en Miami con nueve nuevas rutas aéreas.

Las tarifas de los pasajes para celebrar el nuevo servicio comienzan en $29, informó la compañía en un comunicado.

Por primera vez Frontier llegará a Aruba, saliendo de Miami, así como a las Islas Turcas y Caicos, este último a partir de diciembre, dijo la empresa.

"Alexa, take us to Aruba!"

15 NEW NONSTOP ROUTES – including service to ARUBA and TURKS & CAICOS! FLY FROM $29! Book NOW: https://t.co/JpBd4SyIM5@DENAirport @CabosAirport @JAXairport @iflymia @ARUBA_AIRPORT @flystl @flymemphis @AlbanyAirport @EWRairport @MBJAirportsLtd pic.twitter.com/xHzbaMtM6D

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) August 3, 2021