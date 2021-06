Cada 1 de junio comienza el Mes del Orgullo por la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transexual) y es cuando estas comunidades del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas, además de la exigencia a la tolerancia y respeto a sus derechos.

Las reuniones que se realizan alrededor del Orgullo LGBT tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

No fue hasta que sucedieron los disturbios en barrio neoyorquino de Greenwich Village, específicamente en Stonewall, un lugar que además de ser un bar, funcionaba como un espacio de resistencia política en el que la madrugada del 28 de junio de 1969 estalló una revuelta de aproximadamente 150 personas de la comunidad LGBT, la situación se tornó violenta debido a la redada policial, hubo golpes y arrestos arbitrarios.

La mayoría de los eventos del Orgullo LGBT de 2020 se cancelaron debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los desfiles y otras celebraciones regresarán este mes a Nueva York, París y muchas otras ciudades, informó CNN.

¿Quién lo celebra?

Los eventos del Orgullo LGBT están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen.

LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ, o incluso LGBTQIA, para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales. Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual.

Estos términos también pueden incluir personas de género fluido, o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación.

¿Cómo se originó?

En las primeras horas del 28 de junio de 1969, la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a sacar a los clientes al exterior.

Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales. La comunidad gay de Nueva York, harta tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios que se prolongaron durante tres días.

El levantamiento se convirtió en un catalizador para un movimiento emergente que luchaba por los derechos de los homosexuales cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, siguiendo el modelo del movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos de las mujeres. Los miembros realizaron protestas, se reunieron con líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a esos líderes. Un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país.

Un año después, grupos LGBT marcharon afuera del bar en donde se llevó a cabo el enfrentamiento, así fue como se hizo eco de la causa y las marchas ya se realizaban en otras partes de Estados Unidos y del mundo.

Fue así como se hizo parte de una conmemoración anual en muchos países, ya que aún existe la intolerancia hacia este sector de la población, la condición sexual no tradicional es mal vista por algunas personas, está criminalizaday aunque sean amparados por las leyes de algunos lugares, no son aceptados socialmente.

En 2016, el área alrededor del Stonewall Inn, que sigue siendo un popular local nocturno, fue designado monumento nacional.