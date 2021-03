NFT en español se traduce como token no fungible, es decir un activo digital al que se le otorga una especie de “certificado de autenticidad”.

El NFT le otorga una especie de sentimiento de propiedad a un activo digital, que puede ser una canción, un video de la NBA o un tuit, reportó Infobae.

El token no fungible está registrado, con una cadena de caracteres única (números, letras y signos) que lo representan en el blockchain, ese “libro contable” inalterable.

Se considera no fungible a un bien cuando no se desgasta por el uso y además, es único, ya que no puede ser reemplazado por otro igual.

El blockchain o cadena de bloques cuenta con sistemas que permiten crear identificadores digitales únicos para intercambiar. Así, todos podríamos crear nuestros NFTs (aunque eso no garantiza que alguien los vaya a comprar).

Se pueden crear NFTs de todo tipo de elementos digitales, desde tuits, fotos, videos, memes, canciones u obras de arte digitales. Hoy, creadores del mundo pueden comercializar sus activos, sus obras originales, y, al estar en la cadena de bloques, se descentraliza el proceso de compra, y tanto el vendedor como el comprador aseguran la autenticidad del bien.

Para crear el NFT, primero hay que elegir la cadena de blockchain que se va a usar. La plataforma de código abierto Ethereum es la criptomoneda más utilizada hoy para pagar. En efecto, el sitio opensea.io, uno de los más usados para comprar y vender NFTs, especifica que para ingresar a su marketplace es necesario tener una wallet (una billetera virtual) de ETH (Ethereum) para usar su servicio. Recomiendan hacerlo con la billetera MetaMask.