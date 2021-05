El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejará de ser el CEO de la empresa. Convirtió a Amazon de una librería en Internet, a un gigante de las compras en línea.

Según el anuncio oficial, Andy Jassy, ​​asumirá el cargo de CEO el 5 de julio.

“Elegimos esa fecha porque es sentimental para mí”, dijo Bezos durante una reunión de accionistas de Amazon el miércoles y explicó que fue exactamente hace 27 años en esa fecha en 1994 que se incorporó a la empresa

