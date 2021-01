Este viernes, el presidente electo de Estado Unidos, Joe Biden, anunció una serie de nombramientos en su gabinete, donde figura el del colombiano Juan González como director del Hemisferio Occidental, reportó nfobae

El anuncio fue hecho este viernes 8 de enero por parte de Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris

González nació en Cartagena, donde vivió hasta los siete años. En un perfil publicado por el diario El Espectador, cuenta que creció jugando fútbol en la playa de Castillo Grande, cuando no era tan visitada por los turistas.

González se educó en Nueva York. Graduado de la Universidad de Georgetown, se desempeñó como voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala.

Today, President-elect Biden and Vice President-elect Harris announced staff members for the National Security Council. These leaders will work relentlessly to safeguard Americans, defend our interests, and advance our democratic values.https://t.co/Jmj3JgJhwc pic.twitter.com/9RfZWkH7FE

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 8, 2021