Tras la caída del mercado inmobiliario en Miami, un grupo de inversionista empezó a construir un complejo de apartamentos de bajo costo, que podrá ayudar a mejorar este déficit.

Madison Point, es un conjunto que empezó a construir en el mes de mayo, la empresa Brickell JQ Group, que se unió con con la entidad crediticia de Miami Absolut Financial Resources para desarrollar el proyecto de 4.8 acres en un terreno vacío en el 26210 de Parker Ave.

El mismo estará constituido por cuatro edificios, de cuatro pisos cada uno, ofrecerán 263 unidades de baja renta .

Las cualidades que tendrá estas edificaciones son 14 locales comerciales y restaurantes, una zona para hacer carnes asadas, un centro de cómputo, un espacio para eventos, un gimnasio, un parque infantil y una piscina.

Los costos de los apartamentos variará dependiendo del espacio.

Los diseños irán desde una unidad de un dormitorio y un baño de 600 pies cuadrados por $750 al mes hasta una unidad de tres dormitorios y dos baños de 1,200 pies cuadrados por $1,050 al mes.

Click below to read up on one of ANF Group's recent projects! Madison Point is an affordable housing community in the works in South Miami-Dade’s Naranja neighborhood. Stay tuned for more updates 🙌 #anfgroup #peopleyoutrust #construction #southflorida https://t.co/CQQOeKDX9C

