Jeff Bezos el CEO de Amazon invirtió 35 millones de euros en un enorme reloj de 10,000 años que se está construyendo dentro de una montaña del oeste de Texas.

El reloj tiene 500 pies de altura y funciona con los ciclos térmicos de la Tierra, dijo Bezos en una publicación.

“El reloj de los 10.000 años” es un proyecto con el que tienen pensado medir el tiempo durante el citado periodo y para ello el mecanismo está dividido en milenios en lugar de horas, usa los siglos a modo de minutero y los años como segundero.

“Es un reloj especial, diseñado para ser un símbolo, un ícono para el pensamiento a largo plazo”, dice una publicación de blog firmada por Bezos.

El reloj ha estado en proceso durante casi tres décadas, según la publicación, y está diseñado para marcar una vez al año. La manecilla del siglo avanza una vez cada 100 años y el cuco sale en el milenio.

El reloj está hecho de materiales resistentes y estables como el titanio, la cerámica y el acero inoxidable. Su sistema de engranajes se basa en los mecanismos de la Cruz de Malta, que hacen que el tiempo sea más preciso que con los convencionales.

El proyecto fue iniciado por Danny Hillis en 1989. Bezos dijo que ha estado “ayudando a Danny con el proyecto durante la última media docena de años”.

“Construir un reloj dentro de una montaña remota es una gran tarea. La construcción está en marcha y progresamos todos los días “, señaló Bezos al referirse a la montaña vacía de piedra caliza situada en la cordillera de Sierra Diablo (Texas).

Es un lugar remoto, de acceso difícil para evitar los efectos de la acción humana.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018