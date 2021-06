La respiración es un factor primordial para el ser humano, porque sin ella no se podría vivir.

Pero entre tanto ajetreo que hay en la actualidad, se comete el error de hacer una inhalación y exhalación del aire inadecuada.

Esto podría derivar en varias enfermedades degenerativas, a largo plazo.

Pero el acto de respirar, el patrón de movimiento que impulsa el aire, es en realidad un movimiento voluntario que se puede controlar.

Cambiar intencionadamente la cadencia y la mecánica de la respiración da la capacidad de influir en otros aspectos de tu sistema nervioso.

Esto puede generar un patrón de respiración más lento y medido para aprovechar el aspecto parasimpático de «descanso y restauración» del sistema nervioso para ayudar a calmar, aumentar la concentración, e ir a dormir y mucho más.

Los expertos indican que hay innumerables factores que pueden cambiar la respiración, como el estrés, las enfermedades, las lesiones, la actividad y el uso de ropa o equipos restrictivos.

En situaciones que comprometen la respiración óptima, el cuerpo se las ingenia para tomar oxígeno y mantenerse con vida.

