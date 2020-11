La mayoría de las escuelas públicas ubicadas en los condados de Broward y Miami-Dade reabrieron este martes, luego de que la tormenta tropical Eta los obligó a cerrar el lunes. Pero por inundaciones y problemas de accesos algunas no reabrirán hoy.

El superintendente de las escuelas de Broward, Robert Runcie, informó que todos los campus estarán abiertos y operarán en su horario regular.

En un tuit, Runcie explicó, “los campus estarán abiertos y operarán en su horario regular el martes 10 de noviembre. La reunión y el taller de la junta escolar se llevarán a cabo según lo programado. El miércoles 11 de noviembre de 2020 sigue siendo un día libre programado para todos los estudiantes y el personal en cumplimiento del Día de los Veteranos”.

