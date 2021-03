Los Centros para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron este viernes nuevas directrices para las escuelas para evitar la propagación del coronavirus, cdc.gov

Algunas de esas reglas tienen que ver con la reducción del distanciamiento de 2 metros a 1 en los salones de clase.

Principios orientadores a tener en cuenta

Abrir las escuelas para clases presenciales de la manera más segura y rápida posible, y mantenerlas abiertas, es importante dados los muchos beneficios conocidos y establecidos de la educación presencial. In order to enable in-person learning and help schools with their day-to-day operations, it is important to adopt and consistently perform actions to slow the spread of the virus that causes COVID-19 in school and the community. Implementing these actions in schools will reduce the risk of in-school spread of COVID-19 regardless of the underlying community burden. Risk is lowest if community spread is low and proven prevention strategies are implemented consistently.

COVID-19 en niños y adolescentes

Si bien hay menos niños que adultos que tuvieron COVID-19 en los Estados Unidos, la cantidad de niños en edad escolar con COVID-19 ha ido en aumento.1 Los niños y adolescentes pueden infectarse por el virus que causa el COVID-19, pueden enfermarse de COVID-19 y pueden transmitir el virus a otras personas.2

La mayoría de los niños y adolescentes con el virus que causa el COVID-19 tienen síntomas leves, y algunos no tienen ningún síntoma.2-4 Los síntomas de COVID-19 son similares en adultos y niños y pueden parecerse a los de otras enfermedades comunes como resfriados, faringitis estreptocócica, influenza o alergia.2-4 Al igual que los adultos, los niños que se infectan pero no tienen síntomas igual pueden transmitir el virus a otras personas.5 Si desea obtener más información sobre el COVID-19 en niños, visite COVID-19 en niños y adolescentes.

Los niños y adolescentes con afecciones subyacentes tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Además, algunos niños pueden padecer una enfermedad poco frecuente pero grave asociada al COVID-19 llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, por sus siglas en inglés). Si bien la cantidad de niños que fueron hospitalizados con COVID-19 fue baja en comparación con los adultos, un tercio de los niños hospitalizados con COVID-19 ingresó en la unidad de cuidados intensivos.6 La mayoría de las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos se produjeron entre adultos; sin embargo, hubo niños en los Estados Unidos que murieron a causa del COVID-19.

Como los niños con el virus que causa el COVID-19 pueden transmitirlo a otros niños y a los adultos2,5,8,9, es importante tomar medidas para minimizar el riesgo de propagación en los entornos escolares. Using multiple prevention strategies can limit the spread of the COVID-19 in many settings.10,11 Application and adherence to multiple prevention measures provided in this document help schools reopen and stay open safely for in-person learning.

Reanudar y mantener las clases presenciales puede suponer un riesgo para los niños, los maestros, los administradores de escuelas y otro personal del ámbito escolar, así como para sus familias y los miembros de sus hogares. Entre los adultos, las personas mayores y las que tienen afecciones subyacentes son las que mayor riesgo corren de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Si desea obtener más información sobre quiénes corren mayor riesgo, visite Personas con mayor riesgo.

Decisión de cómo abrir la escuela para clases presenciales

Los funcionarios escolares deben tomar sus decisiones de reapertura de escuelas y sobre mantenerlas abiertas para clases presenciales con base en los Indicadores de los CDC de ayuda dinámica para la toma de decisiones. Se deben sopesar los múltiples beneficios de la escolaridad presencial con los riesgos de propagar el COVID-19 en la escuela y en la comunidad

Tomar medidas para reducir la propagación del virus que causa el COVID-19

EL virus que causa el COVID-19 se propaga principalmente durante el contacto cercano, a través de las gotitas respiratorias que liberan las personas al hablar, cantar, respirar, toser o estornudar. A veces, el virus que causa el COVID-19 se puede propagar a través del aire o por tocar superficies u objetos contaminados. Por consiguiente, las prácticas de prevención personales (como lavarse las manos, quedarse en casa si están enfermos) y realizar las tareas de limpieza y desinfección ambiental son principios importantes que se abordan a continuación. Afortunadamente, existe una serie de medidas que las autoridades de las escuelas pueden adoptar para ayudar a reducir el riesgo de exposición al COVID-19 y su propagación durante las sesiones y actividades escolares.

Para lograr el objetivo de reabrir las escuelas de la manera más segura y rápida posible para reanudar las clases presenciales, y ayudar a las escuelas a permanecer abiertas, es importante adoptar e implementar diligentemente medidas para desacelerar la propagación del COVID-19 dentro de la escuela y en la comunidad. Esto significa que los estudiantes, sus familias, maestros, personal de la escuela y los miembros de la comunidad en general adopten medidas para protegerse y proteger a otras personas en los lugares donde viven, trabajan, aprenden y juegan.

Espectro de riesgo

En general, el riesgo de propagación del COVID-19 en las escuelas aumenta al pasar de clases virtuales a híbridas, y de híbridas a presenciales.

Si bien no es exhaustiva, esta estratificación busca caracterizar el riesgo de propagación entre los estudiantes, maestros y empleados en las diferentes instancias:

El riesgo más bajo:

Los estudiantes y maestros solo tienen clases, actividades y eventos virtuales.

Algún riesgo: