Ya han transcurrido cinco días desde el colapso de un edificio residencial en Surfiside, en el que al menos 156 personas siguen desaparecidas después de que aproximadamente 55 de las 136 unidades desaparecieran.

Actualmente hay cuatro equipos trabajando en las tareas de búsqueda y rescate, incluyendo a un grupo del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade y otros tres equipos del estado. Además, también hay equipos de rescate provenientes de México e Israel.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró el sábado que los equipos de búsqueda y rescate continúan «trabajando febrilmente» y «no dejan piedra sin remover».

“Nos están diciendo que están avanzando porque creen que aún pueden encontrar gente viva entre los escombros. Así que estamos en la fase de búsqueda y ese es nuestro único objetivo”, añadió Cava en conferencia de prensa.

