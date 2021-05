Este lunes el gerente de la ciudad de Miami, Art Noriega juramentó a quien llevará las riendas del departamento de infraestructura y Gestión inmobiliarios y de subgerente de la ciudad .

Suzanne S. Hollander será la encargada de Directora del Departamento de Gestión de Activos Inmobiliarios y de infraestructura.

Mientras, que Dr. Nzeribe (Zerry) Ihekwaba Iserá el nuevo subgerente de la ciudad. La mano derecha de Art Noriega.

Hollander es una experta en el mercado inmobiliario, con conocimientos demostrados de lo que ocurre en el ramo en Miami.

Fue nombrada por el Departamento de Estado de los EE. UU. Para su lista de especialistas Fulbright como experta en bienes raíces.

A #DinnerKeyWatch update: Real estate attorney & educator Suzanne S. Hollander has been hired as Director of the Department of Real Estate Asset Management (DREAM) for @cityofmiami. More from the city's announcement 👇 pic.twitter.com/G3QQkf94vC

— Joey Flechas (@joeflech) May 10, 2021