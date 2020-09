Un mes después de las explosiones de Beirut, se detectaron signos de vida bajo los escombros, luego de que el perro de búsqueda llamado, Flash descubrió lo que parecía ser el latido de un corazón.

La explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto mató al menos a 191 personas. Expertos de Chile, Francia y Estados Unidos han apoyado las operaciones de búsqueda y rescate en Beirut.

El nuevo héroe de la ciudad es un perro llamado Flash, un Border Collie, de 5 años, que forma parte del equipo de Topos Chile, quienes se encargaron de usar sensores de alta tecnología que les permitió encontrar dos cuerpos enterrados bajo el edificio que se había derrumbado durante la explosión hace un mes.

Uno de ellos tenía un débil latido que se estaba debilitando, se presume que el posible sobreviviente es un niño.

“Estos (signos de respiración y pulso) junto con el sensor de temperatura significan que hay una posibilidad de vida“, señaló el rescatista Eddy Bitar.

There’s a dog named Flash that saved people in Chile from the mines that collapsed and now he’s working to find people still trapped in the rubble from the Beirut blast.

Flash, está siendo celebrado por los residentes como un héroe, pues agradecen al canino darles una nueva esperanza.

Las operaciones de búsqueda están en marcha desde el jueves. Aunque las posibilidades de encontrar a un sobreviviente son bastante bajas, el país espera un milagro.

Cualquiera que sea el resultado de la búsqueda, Flash será un héroe nacional para miles de libaneses ya que detectó vida bajo los escombros donde nadie lo hizo durante un mes.

