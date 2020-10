Si deseas tener más variedad en el sexo y hacer de ese momento íntimo algo diferente, los juguetes sexuales pueden ser una gran alternativa, según difundió glamour

Por Redacción Miami Diario

Hay muchos mitos sobre el uso de juguetes sexuales en pareja que están muy alejados de la realidad. NO, no sustituyen a nadie; NO, no son sinónimo de aburrición y NO, usarlos no significa que se ha ido la chispa de la relación. ¡Simplemente son herramientas para que todo sea MUCHO mejor! Aquí les damos los mejores tips para usar un vibrador en pareja por primera vez.

Antes que nada, ¡Háblenlo! Sabemos que en las dinámicas de relación, sorprender a tu pareja puede ser un detalle lindo, pero cuando se trata de sexualidad, lo mejor siempre, SIEMPRE, es hablar antes las cosas. Los juguetes sexuales podrían agregarle un toque más divertido al sexo, pero todo hay que hablarlo. La idea es verificar si la otra persona está de acuerdo, y si tiene dudas, pueden informarse o consultar con un experto. Empiecen con un juguete sencillo Es normal pensar que entre más complicado sea un juguete, será mejor… ¡pero no lo elijan como su primera opción! Lo mejor será comenzar con un juguete sencillo (una bala vibradora o un anillo), y conforme pase el tiempo, podrán darle un upgrade. ¡Vayan con calma!