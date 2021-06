Un estudio revela que los cangrejos de río expuestos a la contaminación del agua con antidepresivos se comportan de manera más temeraria, emergen más rápido de sus escondites y pasan más tiempo buscando comida.

El artículo, publicado en la revista Ecosphere, destaca los impactos no deseados que las medicinas humanas pueden tener en el medio ambiente, ya que alteran la dinámica de la red alimentaria y los procesos de los ecosistemas.

Investigaciones anteriores sobre el tema implicaron inyectar antidepresivos a los animales, pero las dosis probablemente fueron más altas de lo que éstos habrían encontrado de forma natural en sus hábitats.

Thanks for highlighting this research, @scifri! Anyone can read the original #OpenAccess article here, in @ESAEcosphere: https://t.co/CujBEWpXbM https://t.co/3QVo35VZ4j

— Ecosphere (@ESAEcosphere) June 16, 2021